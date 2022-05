Dopo il maltempo "Fiorimpopoli" è pronta a colorare strade e piazze con la 16esima edizione

Piante e fiori tornano ad invadere il centro di Forlimpopoli, con la 16esima edizione di "Fiorimpopoli". Dopo uno slittamento dovuto al maltempo, la manifestazione si terrà da venerdì 20 a domenica 22 maggio.

Il programma di venerdì 20 maggio prevede alle 18.30 una cena in Piazza Garibaldi, a a cura delle associazioni Avis e Auser (con possibilità di asporto), a cui seguirà sul palco centrale "Fiorimpopol’in soul - concerto Soul e Rythm’n’Blues, con la band "The Pushovers", composta da musicisti provenienti dal mondo del gospel, blues, jazz e propone un viaggio musicale nel mondo del soul e rythm & blues. Uno spettacolo dinamico e coinvolgente che riprende i classici del genere con i brani immortali di soul singers quali Aretha Franklin, Etta James, Otis Reding, Ray Charles, Wilson Pickett e Marvin Gaye. La band è composta da Sara Giunchi (voce), Alberto Guidi (sax), Alberto Olivetti (tromba), Gianluca Valentini (tastiere), Marco Fiori (chitarra), Maurizio Laghi (basso) e Iacopo Perini (batteria).

Sabato 21 maggio dalle 9 in Piazza Garibaldi, Piazza Pompilio e Largo Paulucci ci sarà l'apertura del mercato "Maggio in fiore!", con la vendita di parte da orto e giardino. Sempre in centro storico ci sarà il mercatino dell'artigianato creativo, con bancherelle, piccole mostre, artigianato di professionisti e creativi. Dalle 10, in via Costa 22, sarà possibile visitare la mostra "Abbandono" a cura di Pasquale Marzelli, con l'apertura straordinaria della galleria d’arte “A casa di Paola”. In Piazza Trieste sarà possibile ammirare la decima Fiera delle macchine e attrezzature agricole.

Sempre alle 10 "Casa Santa Monica – Foresteria San Giuseppe" (Via Saffi, 58) ospiterà l'incontro "Costruire ponti, essere una comunità - Relazioni che aiutano a crescere", con le famiglie per ri-attivare reti di sostegno e supporto. Il relatore sarà Fabiola Crudeli, psico-pedagogista del Comune di Forlimpopoli. All'appuntamento ci sarà anche la testimonianza di una “Famiglia in Rete” dell’Associazione Paolo Babini. A seguire, alle 12.45 pranzo nel cortile, possibilità di richiedere un menù vegetariano (costo 15 euro adulti e 8 euro bambini, con prenotazioni al 3494755131).

Piazza Garibaldi ospiterà invece il pranzo a cura di Avis e Auser, con possibilità di asporto. In Piazza Trieste, a partire dalle 15, "La Compagnia del Drago Nero" propone "Medioevo fantastico", spettacolo itinerante atmosfere d’altri tempi, duelli, danze e fuoco si fondono per accompagnarci nel mondo della fantasia (a cura di una delle più importanti e longeve compagnie di artisti; uno spettacolo emozionante e ricco di costumi, armi ed armature, fedelmente ricostruite seguendo i modelli del museo Stibbert di Firenze).

Dalle ore 15.30, giochi di una volta protagonisti col Cep, a scuola di sfoglia con l’Associazione Mariette, letterina per la mamma e cura della Cooperativa Lamberto Valli, mentre alle 17.30, lo spazio delle storie con Fabio Canini. Alle 16.30 in Largo Paolucci de Calboli letture animate per bambini con Gianni Giunchi, a cura di Libreria Mondadori di Forlimpopoli A tutti i bambini presenti verrà offerto un buono gelato al Bar Pasticceria Cremeria Maltoni. In serata, a partire dalle 18.30 appuntamento in Piazza Garibaldi la cena a cura di Avis e Auser (con possibilità di asporto), mentre alle 20, sempre in Piazza Garibaldi, la Scuola di acrobazia aerea “Raggio di Sole” presenta "Farfalle di fuoco".

Alle 21, sul palco centrale, il sindaco Milena Garavini, consegna l’attestato di Cittadino benemerito conferito ai donatori che si sono distinti per l’impegno civico e la solidarietà responsabile dimostrata nel dono del sangue. Seguirà "Fiorimpopol’in rock", un tuffo nel rock più adrenalinico che è già diventato storia. La band Zenith One porterà sul palcoscenico i più celebri pezzi rock degli anni 80, quali Queen, Europe, Bon Jovi, Guns’n’Roses, Toto, Yes, e Ac-Dc (Alessandro Amerio la voce, Mario Nicosanti al basso, Marco Versari alle tastiere, Sandro Vitali alla batteria e Costantino Collina alla chitarra).

Domenica 22 dalle 8 alle 19 lungo ia Andrea Costa e Viale Roma ci sarà il tradizionale mercatino dell’antiquarito e modernariato a cura dell’ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, in collaborazione con l’Agenzia PromoD s.r.l, mentre dalle 9 Piazza Garibaldi, Piazza Pompilio e Piazza Paulucci torneranno ad animarsi con il mercato "Maggio in Fiore!". Dalle 9, sempre in Piazza Garibaldi, l’associazione Bonsai Club Forlì espone "L’arte del Bonsai e del Suiseki (pietre paesaggio)". Il centro storico inoltre si animerà di altri mercatini: quello dell'artigianato creativo, mentre in Piazza Fratti ci sarà quello dei bambini (le postazioni saranno assegnate dalle 9con iscrizione all'Avis e ogni bambino deve essere accompagnato da un genitore ed avere l’attrezzatura di sua proprietà per l’esposizione, info 388 8033323 o avisforlimpopoli@gmail.com, iscrizione 1 euro aperta a tutti i bambini fino ai 12 anni).

Anche domenica, dalle 10, ci sarà l'apertura straordinaria della galleria d’arte “A casa di Paola”, con la mostra "Abbandono" di Pasquale Marzelli. Dalle 12 alle 22 saranno aperti gli stand gastronomici di Avis e Auser in Piazza Garibaldi. (con possibilità di asporto). Dalle 15 "La Compagnia del Drago Nero" proporrà lo spettacolo itinerate con atmosfere medievali, duelli, danze e fuoco si fondono per accompagnarci nel mondo della fantasia. Dalle 18.30 cena in Piazza Garibaldi, a cura di Avis e Auser, mentre la gran chiusurà è alle 21 con "Fiorimpopol’in teatro" con "Rid Par nòPiènz", uno spettacolo comico di e con Francesco Gobbi, un po’ in dialetto un po’ in italiano, con parole e la musica della sua band (Francesco Gobbi narrazioni e batteria, Roberto Pieri al sax e Jacopo Raggi alla tastiera).