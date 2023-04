Nel fiume Ronco abitava un drago? Camminata lungo il percorso fluviale alla scoperta della leggenda

I Draghi sono da sempre presenti nell’immaginario di tutte le culture del pianeta con valenza positiva o negativa. La Romagna non fa eccezioni: antiche cronache narrano di un tempo in cui simili creature erano temute in molte città e si dice che alcune chiese custodissero i loro resti. Il naturalista Ulisse Aldrovandi li considerava reali, arrivando persino a descrivere di persona un Draco Bipede trovato nelle campagne bolognesi nel 1200.

Anche nel fiume Ronco, alle porte di Forlì, sembra abitasse un drago e ne seguiremo le tracce nella storia camminando lungo il percorso fluviale, circondati dai suoni degli animali notturni e dalla magia di antiche leggende.

Partenza Parcheggio Stadio Sansovini Ronco > fiume Ronco e ritorno.

- Giorno: 22 maggio 2023

- Ore: 21

- Quota: euro 15,00 ; fino a 15 anni 8,00 euro; comprende visita con guida escursionistica (Rocco Penazzi) e narratore (Lorenzo Rossi).

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: https://ramingotravel.regiondo.it/draghi-ronco...

- Ritrovo : Parcheggio Stadio Sansovini Ronco (FC), Via Lido

- Mappa: https://goo.gl/oq99CK

- Durata: 1,30 ore e mezza circa (indicativo)

- Distanza totale da percorrere: Km 4,00

- Difficoltà: per tutti

- Consigliato abbigliamento da trekking;

- Obbligatorio portare torcia elettrica.

I bambini potranno essere ammessi solo garantendo sorveglianza e responsabilità da parte di un adulto.