"Flavio Boltro meets": il grande trombettista sul palco dell'Arena San Domenico

La Rassegna estiva 2021 L’Arte è Vita, organizzata da ForlìMusica, continua con un'altra serata di grande musica e spettacolo all’Arena San Domenico di Forlì. Appuntamento giovedì 29 luglio, alle 21.00 con lo spettacolo "Flavio Boltro Meets" . Sul palco Flavio Boltro, Alessandro Fariselli, Alessandro Altarocca, Stefano Senni, Fabio Nobile.



Una grande tromba, quella di Flavio Boltro, accompagnata da valenti professionisti in un Incontro in jazz, come titola un suo famoso album. Una serata per amanti non solo del jazz, ma della bella musica. Il quartetto nato dalla sinergia tra Fabio Nobile (batteria), Alessandro Fariselli (sassofono), Stefano Senni (contrabbasso) e Alessandro Altarocca (pianoforte) è un gruppo affiatato, versatile e dal linguaggio mo-derno, che spazia dal jazz al funk al soul-jazz. Hanno al loro attivo, singolarmente o come gruppo, collabo-razioni importanti in ambito jazzistico come Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Dave Weckl, Dennis Chambers, Tullio De Piscopo, Trilok Gurtu, Art Farmer e, in ambito pop, con Mario Biondi e Karima.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti sono disponibili sul sito www.vivaticket.com

Presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (anche prenotazioni telefoniche: 0543 26355) dalle 10.00 alle 13.00 nei giorni 27, 29, 30 luglio e 1, 15, 19, 24 agosto.

Presso la biglietteria dell'Arena San Domenico, la sera del concerto/spettacolo a partire dalle ore 20.00.

Per i minori di 18 anni i concerti estivi di ForlìMusica sono GRATUITI, e un accompagnatore avrà diritto ad un biglietto scontato a 5€. La promozione è valida solo per il ritiro dei biglietti presso l'Arena San Domeni-co o presso il Teatro Diego Fabbri (esclusa la serata del 30 agosto con Elio Germano e Teho Teardo).

