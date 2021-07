Il “Summer Jazz Fest” a Santa Sofia parte con "Flavio Boltro & Stefano Bedetti Hammond Quartet"

Il "Summer Jazz Fest", terzo progetto estivo dell’Associazione dai de jazz, inaugurato da un concerto dedicato al capolavoro di Miles Davis 'Kind of blue', prosegue all’Arena Parco della Resistenza di Santa Sofia, col patrocinio e contributo del Comune stesso.

Domenica 1 agosto alle ore 21.15 sul palco dell’Arena salirà il 'Flavio Boltro & Stefano Bedetti Hammond Quartet' a dar corpo a 'Go On', con Boltro alla tromba, Bedetti al sax tenore, Yazan Grezelin all’hammond e Matteo Frigerio alla batteria. Flavio Boltro è uno dei più influenti trombettisti contemporanei e divide la sua attività tra Italia e Francia, dove risiede. Negli anni ’80 suona nei Lingomania e con musicisti come Joe Lovano, Steve Grossman, Cedar Walton, Billy Higgins, Jimmy Cobb, Manhu Roche, Freddie Hubbard, ecc. Trasferitosi a Parigi, fra le collaborazioni più significative è da ricordare quella con Michel Petrucciani, condivisa assieme al suo compagno d’avventure Stefano Di Battista, col quale ha un quintetto stabile, e con Michel Portal. La sua tromba è caratterizzata da una brillante e vorticosa sapienza tecnico-espressiva che dà forma a un fraseggio personale e riconoscibile, avvolgente. Stefano Bedetti col suono corposo e trascinante del suo sax tenore, divide la sua esperienza musicale fra New York, con Billy Hart, Victor Lewis, Geoge Cables, ecc., e l’Italia. La fluidità e il vigore del suo fraseggio gli permettono di muoversi fra tradizione e continua ricerca espressiva, caratteristica condivisa con Boltro e cifra di questo quartetto, in cui vengono esplorate in piena libertà le tracce del post bop con visceralità e senso dell’innovazione. Ne nasce un repertorio decisamente moderno, a cui i due giovani emergenti della scena jazz milanese, Yazan Grezelin all’hammond e Matteo Frigerio alla batteria, danno un contributo ritmico-armonico ricco e sapiente.

Il festival prosegue domenica 7 agosto alle ore 21.15 con l’unica data che si terrà nella Chiesa di S. Pietro al Corniolo, sul cui “palco” il duo composto da Sara Jane Ghiotti, voce, raffinata interprete, e Giacomo Rotatori, fisarmonica, in continua ricerca fra classica, jazz, musica d’autore, guiderà il pubblico in un percorso dedicato alla musica francese, Sous le ciel de Paris, sulle tracce di Edith Piaf e degli altri grandi interpreti e autori francesi.

A concludere il Summer Jazz Fest all’Arena Parco della Resistenza venerdì 27 agosto alle ore 21.15 andrà in scena il concerto/racconto "Viva De Aandrè", da un’idea di Luigi Viva, socio fondatore della Fondazione De André e autore di Non per un dio ma nemmeno per gioco - Vita di Fabrizio De André (Feltrinelli) e di Falegname di parole - Le Canzoni e la musica di Fabrizio De André. Questo evento, con arrangiamenti e direzione musicale di Luigi Masciari, dà corpo alla dimensione politica e civile di De Andrè, viva e presente nella sua opera, pur nell’assenza della sua voce. Il racconto attraverserà le fasi cruciali della sua vita, dalla passione per il jazz a Georges Brassens, in cui viene messo in luce un De André eslege, con documenti audio inediti, raccolti da Viva durante la preparazione dei suoi libri. La performance consisterà in un alternarsi di narrazione e musica, con Luigi Viva, voce narrante, e un quintetto jazz formato da Francesco Bearzatti, sax e clarinetto, Francesco Poeti, basso e bouzouki, Luigi Masciari, chitarra, Giampiero Locatelli, piano, Pietro Iodice, batteria.



Tutti gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme in vigore per la sicurezza.

Per prenotare rivolgersi a: nicolacataldo@alice.it – via SMS o Whatsapp al 335 8040081 - al servizio prenotazioni del comune di Santa Sofia 349 9503847.

Biglietteria:

Interi € 10,00

Ridotti under 20 - soci dai de jazz € 8,00

Corpo Banda Roveroni e Studenti Scuole di Musica € 5,00