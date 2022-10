"Flower Party" a Vecchiazzano: a festa per "i diversamenti giovani over 30"

Organizzato dal Comitato di quartiere di Vecchiazzano, assieme alle associazioni locali, il 21 ottobre alle 21.30 ci sarà il "Flower Party", la festa per "i diversamenti giovani over 30". L'appuntamento si terrà al Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano, in via Veclezio 13/B. Dj set Giampi e Mario Romario Colonna. La prenotazione è obbligatorio al numero 3791438918. L'ingresso è di 15 euro con consumazione. Il ricavato della serata sarà utilizzato per l'organizzazione del Carnevale 2023 di Vecchiazzano.