Focus sulla Rocca di Ravaldino per il ciclo di incontri "Archeologia in dialogo"

Quarto appuntamento per il ciclo "Archeologia in dialogo. Il Museo “A. Santarelli” come luogo di relazioni, ricerca, conservazione", venerdì 22 aprile, alle 17, al Circolo Aurora di Forlì. Lo studioso Sergio Spada parlerà de "La Rocca vuota. La Rocca di Ravaldino, ultima testimonianza di un volto cittadino perduto".

Quando nel 1904 venne decisa la demolizione delle mura cittadine il volto della città cambiò radicalmente. Del complesso sistema difensivo sul quale questo volto era modellato rimasero poche testimonianze, tra le quali il complesso di Ravaldino, con la sua rocca quattrocentesca, la cittadella e alcune persistenze di minore visibilità. Le mura furono definite "un triste avanzo del Medioevo". Oggi l'imponente rocca è vuota, non è vissuta dalla città, è un monumento inerte. È lecito temere che qualcuno, prima o poi, la definisca " un triste avanzo del Medioevo"?

Ingresso libero con greenpass rafforzato e mascherina FFP2

Per informazioni: 3474017868, forli@italianostra.org

Il ciclo è a cura di Italia Nostra Sezione di Forlì e dell'Associazione culturale "La Foglia", con il patrocinio della Società di Studi Romagnoli e del Programma S.F.E.R.A. dell'Università di Parma.