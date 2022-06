La Fondazione Carisp celebra il trentennale con un evento al Diego Fabbri

Mercoledì 22 giugno il teatro Diego Fabbri ospiterà, a partire dalle 17,30, un incontro dedicato ai 30 di vita ed attività della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, istituita per l'appunto il 22 giugno 1992. All'incontro oltre al Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e ai due presidenti che hanno guidato la Fondazione dal 1992 al 2021, Piergiuseppe Dolcini e Roberto Pinza, interverranno il presidente nazionale dell'Acri (l'Associazione che riunisce tutte le Fondazioni italiane), Francesco Profumo, la responsabile per gli scenari economici e strategie settoriali di Cassa Depositi e Prestiti, Simona Camerano, la prorettrice vicaria dell'Università di Bologna, Simona Tondelli, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il ministro per la coesione territoriale e per il Sud, Mara Carfagna. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Fondazione in carica Maurizio Gardini. Ad aprire e chiudere l'incontro saranno le musiche eseguite dal vivo da Marco Sabiu con il quartetto Mariquita. Introduce e modera la giornalista Simona Branchetti. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in teatro.