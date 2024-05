Fondazione Ruffilli, un convegno per riflettere sulla Costituzione e il mondo del lavoro

Continua l’impegno della Fondazione Roberto Ruffilli nella promozione delle scienze politiche con particolare riguardo all’eredità culturale del professore tragicamente assassinato il 16 aprile del 1988. Per riflettere sulla Carta Costituzionale e in particolar modo sull’articolo dedicato al lavoro, la Fondazione promuove per il 6 maggio alle 20.30 il convegno del titolo “Le fondamenta della Costituzione Repubblicana: lavoro, uguaglianza e coesione territoriale e sociale”, presso il Palazzo Albicini, Circolo Aurora in Corso Garibaldi 80 a Forlì.

Saranno presenti Silvana Sciarra, dell’Università di Firenze, già Presidente della Corte Costituzionale e membro dell’Accademia dei Lincei, e il professor Enzo Baldoni, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, costituzionalista e Consigliere della Fondazione Ruffilli. In particolare Sciarra farà un intervento sulle fondamenta della Costituzione Repubblicana, con particolare attenzione verso il rapporto di lavoro subordinato, la contrattazione collettiva, la legislazione integrativa. Introduce e conclude i lavori il presidente della Fondazione Pier Giuseppe Dolcini.