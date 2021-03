"Footwork": tre giorni di danza individuale ed esplorazioni urbane in sicurezza

Portici, piazze, palazzi scenografici e scorci inaspettati possono trasformarsi in sfondi perfetti per la street dance. I forlivesi EXATR e Città di Ebla invitano ragazzi e ragazze, con e senza esperienza, a partecipare a tre pomeriggi di workshop di danza individuale ed esplorazione urbana nel centro di Forlì.

Nelle giornate del 12, 13 e 14 marzo i partecipanti, guidati dalla danzatrice e coreografa Sonia Brunelli, si ritroveranno nel piazzale esterno Ex Atr alle 15, dove si cimenteranno in forma individuale e rispettando le regole di distanziamento nello studio di brevi coreografie di una particolare tecnica di danza chiamata “footwork”. Ogni giornata di laboratorio terminerà con un’uscita nel quartiere San Pietro e area de i Portici, dove con l’aiuto degli smartphone verranno filmate le coreografie con sfondi urbani. Un’opportunità di socialità e gioco gestita in sicurezza, in un periodo in cui l’emergenza sanitaria ha colpito fortemente la possibilità di movimento e le condizioni di benessere di adolescenti e bambini. Il workshop è gratuito con posti limitati. Iscrizioni aperte fino al 10 marzo (info@exatr.it).

I brevi video filmati in urbano diventeranno parte dell’archivio del progetto Voci della Città, che si sviluppa attraverso azioni coordinate di sei partner: DiaLogos Società Cooperativa Sociale, Casa del Cuculo, A.P.S. Spazi Indecisi, Cooperativa Sociale Paolo Babini, Città di Ebla associazione culturale e CIDAS Cooperativa sociale.

Città di Ebla e il festival Ipercorpo si occupano da anni di portare progetti speciali e laboratori legati al mondo delle arti performative nel quartiere che circonda lo stabile di EXATR, dove si sono svolte queste attività. Tra gli altri, citiamo il progetto “EXATR-Lab” che dal 2017 per tre edizioni consecutive ha coinvolto famiglie e bambini delle case ACER in azioni e performance partecipate. “Footwork” ha già visto inoltre una edizione a luglio dello scorso anno.

Voci della città si inserisce all’interno del progetto europeo Shaping Fair Cities - SFC, di cui la Regione Emilia-Romagna è capofila e il Comune di Forlì è partner insieme ad altri enti e istituzioni italiane e internazionali. Il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sugli obiettivi dell’Agenda 2030 che riguardano parità di genere, città e comunità sostenibili, lotta al cambiamento climatico, pace, giustizia e istituzioni solide.