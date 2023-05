Foreste Casentinesi, un meraviglioso trekking di quasi 20km: è il "Calla-Camaldoli"

Le faggete vetuste del Parco Nazionale e la Riserva Integrale di Sasso Fratino sono state dichiarate, nel 2017, Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. In questa piacevole passeggiata, lunga ma intensa di emozioni, si percorrerà il sentiero di crinale (00) che si affaccia tra Romagna e Toscana e fiancheggia per tutta la sua lunghezza la prima Riserva Naturale Integrale d’Italia (1959), per giungere in uno dei luoghi di spiritualità più celebri del Parco: il Sacro Eremo di Camaldoli.

Il percorso

Si parte dal Passo della Calla per addentrarci rapidamente nelle Foreste Biogenetiche Casentinesi. L’itinerario attraversa una delle faggete più estese e ben conservate d’Europa, con uno sguardo più in basso, sulle vallate tosco-romagnole, accese dai colori della primavera. Con gli occhi pieni di sfumature rapidamente si giunge a Pian Tombesi, dagli aspetti quasi carsici e, in successione fino alla vetta di Poggio Scali, da cui si può osservare Adriatico e Tirreno e dove si trova l’unica stazione di fioritura di Botton d’oro del Parco Nazionale. Da qui è tutta in discesa, prima verso P.sso Porcareccio, Giogo Seccheta, La Scossa fino a giungere al Sacro Eremo. Meritata la sosta e la visita al romitorio, prima di intraprendere la via del ritorno… che è tutta in salita!

Dati tecnici

Lunghezza: 19.5 km

Dislivello: +/- 830 m

Durata: 8 h

Difficoltà: Medio-Difficile (E -EE)

Costo adulto: 15 €

Orario & Punto Ritrovo: ore 9.00

Informazioni

PRENOTA L'ESCURSIONE: https://www.romagnatrekking.it/escursione/calla-camaldoli-eremo-parco-foreste-casentinesi-escursione-2/

ITINERARIO: Passo della Calla – Sacro Eremo di Camaldoli, A/R.

PASTO: Al sacco

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking/escursionismo impermeabili, pantaloni lunghi, pile, giacca impermeabile/gore-tex, berretto/guanti/sciarpa, crema protettiva, torcia elettrica o pila frontale, zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande calde (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto

GUIDA: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale).

N.B. Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.