Forlì 'capitale delle Fanzine' con la 'Giornata Internazionale delle Fanzinoteche'

Anche alla 'Capitale delle fanzine' ha preso il via, come ogni anno all'inizio di luglio, il mese fanzinotecario con il 'International Zine Month - Mese Internazionale delle Fanzine' che vede la Fanzinoteca d'Italia 0.2 aderire alle celebrazioni delle fanzine, auto-edizioni e autoproduzioni in tutto il mondo. La manifestazione internazionale ha in calendario, giovedì 21 luglio, l'evento per il 'International Zine Library Day', ovvero la 'Giornata Internazionale delle Fanzinoteche', con apertura pubblica straordinaria per tutti gli interessati dalle ore 14:00 alle 18:00.

L'esclusiva realtà fazinotecaria in Italia, attiva da 12 anni, ha una unicità di impegno di volontariato che trova nei seguenti numeri validi chiarimenti sull'aspetto dinamico della frenetica attività. Oltre 11.000 mila i documenti fanzinotecari che si trovano presso la sede; 130 mesi di ininterrotta attività di volontariato, incluso anche i periodi delle vacanze; 25 le nazioni che fanno parte di una produttiva rete di contatti per collaborazione attiva con scambio di informazioni, dati e documenti; oltre 100.000 la media annuale dei contatti di ogni tipo che vengono evasi; moltissimi gli eventi e le iniziative promosse e realizzate per la cittadinanza e l'intera popolazione, e alla nazione. A livello didattico ha all'attivo una decina di Tesi di Laurea supportate con assistenza esterna gratuita e altre circa 50 tesi con seguito professionale.

Per il pubblico partecipe, fino ad esaurimento, fanzine in omaggio. Per informazioni 339 3085390 e fanzinoteca@fanzineitaliane.it

"Forlì, come 'Capitale delle fanzine' in Italia, vede la cittadina come specifico luogo, oltre che unico ed esclusivo, - precisa l'esperto fanzinotecario Gianluca Umiliacchi - dove ogni mese provengono da tutta Italia e dall'estero gli interessati a questo misconosciuto mondo sociale e culturale, spinti dalla passione, dal desiderio, dagli studi e ricerche sul tema. Un mondo oltre che unico, interessante ed utile, come ha avuto modo di definirlo il Ministero della Cultura dove il grande impegno della nostra associazione è, per la piccola cittadina, una esclusiva e innovativa proposta socio-culturale, in grado di dimostrare la propria unicità, riconosciuta da anni e già considerata in molte parti d'Italia, e nel resto del mondo.".