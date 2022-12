"Forlì che brilla, una favola da raccontare": gli appuntamenti natalizi in centro

Fin all'8 gennaio in Piazza Saffi e per le vie del centro si è riaccesa la magia del Natale di "Forlì che brilla, una favola da raccontare". Un programma di proposte, spettacoli di animazione e allestimenti in un'atmosfera ricca di fantasia, luci ed emozioni, il cui protagonista sarà lo "Schiaccianoci".

Non manca la pista per il pattinaggio con due piste per il curling. Presso Piazzetta della Misura è allestito il “Magico Borgo di Natale”, uno spazio composto da più corner tematici in cui i bambini potranno andare a trovare Babbo Natale che sarà pronto ad accoglierli per una speciale foto di famiglia. E' allestita una “Green House”, accogliente e luminosa, che con grandi vetrate trasparenti permetterà di osservare le attività e le decorazioni presenti all’interno così come lo svolgimento di laboratori creativi, giochi e spettacoli.

Anche quest’anno è stato riproposto lo spettacolo multimediale del videomapping il cui tema sarà quello della favola dello Schiaccianoci, che grazie a videoproiezioni tridimensionali, sarà parte di effetti visivi e suoni con musiche del celebre compositore ?ajkovskij. Immancabili infine le brillanti luminarie. Conclude il periodo natalizio la “parata della Befana” prevista per il 6 gennaio che vedrà lo spettacolo di pattinatori acrobati capitanati da una Befana che sulla scopa “volerà“ lungo la pista del ghiaccio a tempo di musica.