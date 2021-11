Forlì Città Aperta lancia la campagna “(Ri)Prendiamoci i nostri diritti”: due sabati di incontri sul lavoro

Forlì Città Aperta lancia la campagna “(Ri)Prendiamoci i Nostri Diritti”. " La pandemia Covid ha fatto emergere delle mancanze strutturali del nostro sistema economico, sanitario e politico Vogliamo costruire un “luogo pubblico di dibattito per ridare voce ai cittadini”. Nelle prossime due settimane ci occuperemo di lavoro".

Sabato 6 novembre alle 21 nella sede di Forlì Città Aperta verrà proiettato il film “Io, Daniel Blake” di Ken Loach, per cominciare a parlare assieme di diritto al lavoro, di sfruttamento di lavoratori e di nuovi precari. Sabato 13 novembre alle 17,ci sarà l’incontro “lavoro gratuito, lavoro sfruttato”: parteciperà Carlo Sorgi, magistrato del lavoro negli ultimi 25 anni, oggi in pensione, e con rappresentanti sindacali della Cgil, "per parlare di come il lavoro negli ultimi decenni sia stato flessibilizzato e precarizzato, e di quali potrebbero essere gli obiettivi di una lotta politica per rivendicare stabilità e dignità per i lavoratori, sia a livello locale che nazionale".