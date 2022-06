“Forlì città del Risorgimento”: l’hastag del costituendo Comitato forlivese di studi sul Risorgimento

Il progetto di ricostituzione del Comitato forlivese dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano verrà presentato lunedì 4 luglio, alle ore 21.00, presso la casa natale di Aurelio Saffi, a Forlì, in via Albicini, 25. Non è un caso che sia stata scelta questa sede storica e non è un caso che l’iniziativa si svolga proprio il 4 luglio, anniversario della nascita di Giuseppe Garibaldi.

La serata, che prevede una serie di “performance” su illustri personaggi del Risorgimento forlivese intende rimarcare sia l’importante ruolo rivestito dalla nostra città nel processo di unità nazionale, sia la necessità di mantenere viva la memoria storica di quegli eventi attraverso studi, ricerche, celebrazioni e rievocazioni.

Programma:

Luigi Ascanio :“Aurelio Saffi: la coscienza e la ragione”

Flavia Bugani:“Giuseppe a Giorgina: spero che sarete una buona italiana” lettura drammatizzata a cura di Raffaella Sintoni

Pietro Caruso: “Quando i Romagnoli salvarono Garibaldi”.

Ingresso libero