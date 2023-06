Forlì diventa per tre giorni la città della filosofia: torna Praxis

Dal 20 al 22 luglio Forlì diventa per tre giorni la città della filosofia, ospitando (Palazzo della Provincia di Forlì-Cesena, Sala ex consiglio - Piazza G.B. Morgagni) i corsi estivi della Scuola di filosofia Praxis, che giunge con questa edizione al suo decimo anno di attività. Per festeggiare, Praxis ritorna al grande tema che ne ha motivato la nascita: la necessità della filosofia per la comprensione del nostro presente. Lo fa riattivando una domanda fondamentale: Che cosa significa pensare? Una domanda la cui urgenza è dettata dal fatto che nel nostro presente l’intelligenza migra sempre di più verso le macchine, ponendo l’umanità di fronte a problemi teorici ed etici che, sebbene non siano inediti (da sempre, infatti, il pensiero si è misurato con il problema rappresentato dalle sue protesi tecniche), assumono oggi una particolare rilevanza, dal momento che quelle macchine gestiscono di fatto tutta la nostra esistenza. Mente Macchina Natura è così l’argomento di Praxis 2023. Docenti che fanno riferimento a varie tradizioni di pensiero ed anche ad altre discipline (dalla matematica alle nanotecnologie) sono stati invitati a rispondere a questa domanda che investe il senso del nostro essere al mondo e la qualità del nostro futuro. Tra questi: Alessandro Bruno, Giannino di Tommaso, Riccardo Manzotti, Claudio Paolucci, Rocco Ronchi, Alessandro Sarti, Giusi Strummiello e Laura Tripaldi.

La Scuola di Filosofia Praxis è oramai riconosciuta in Italia come vero e proprio laboratorio di prassi filosofica. Le lezioni del mattino sono riservate agli iscritti, mentre gli interventi del pomeriggio sono aperti a tutti. Il termine per le iscrizioni è il 3 luglio. La quota di iscrizione 30 euro. I frequentanti provvederanno in proprio alle spese di viaggio, vitto e alloggio. Le richieste di iscrizione ai corsi dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica: info@praxis-scuoladifilosofia.eu. Alla richiesta i candidati dovranno allegare una brevissima auto-presentazione. Ai partecipanti verrà poi rilasciato un attestato di frequenza.

Praxis – Scuola di Filosofia, è diretta da Rocco Ronchi, organizzata dall’associazione culturale Praxis in collaborazione con la compagnia forlivese Masque teatro, e ha il contributo di Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio di Provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con IULM - Università Milano. Giovedì 20 luglio Praxis si apre in mattinata con Rocco Ronchi e la sua lezione dal titolo Il cogito e il suo doppio. Nel pomeriggio Fichte, l'Io assoluto e la mia cara persona: una coabitazione possibile? è l’argomento trattato da Giannino di Tommaso, seguito da Giusi Strummiello con una lezione su Heidegger e l'esperienza del pensiero. In serata, alle ore 21, Masque teatro mette in scena al teatro Félix Guattari - gratuito per i partecipanti di Praxis - lo spettacolo "Il presente".

Venerdì 21 luglio si apre con Riccardo Manzotti e la lezione dal titolo "Aut cogito aut sum. Il pensiero? No grazie. Il mondo è abbastanza". Nel pomeriggio Laura Tripaldi con Materiali intelligenti. Agency dei corpi non-umani dal cyborg alle nanotecnologie e a seguire Alessandro Bruno con un intervento dal titolo L'espressione del pensiero del replicante. La giornata termina con un evento serale ospitato presso l’Arena Eliseo con la proiezione del film Fairytale: Una fiaba (2022) di Aleksandr Sokurov e, a seguire, una conversazione con i docenti di Praxis. Sabato 22 luglio, l’ultima giornata di studi si apre con una lectio mattutina di Claudio Paolucci, Chi Pensa? Chi parla? Enunciazione, macchina, linguaggi, e si conclude con la lezione pomeridiana di Alessandro Sarti L’espressione del pensiero del replicante.

Ogni sessione di lavoro si conclude con momenti di discussione, mentre l’ultimo giorno, sabato 22 luglio, il pomeriggio termina con una vera e propria tavola rotonda. La Scuola di Filosofia Praxis è nata perché un gruppo di studiosi proveniente dall'ambito universitario (Carlo Sini, Rocco Ronchi, Florinda Cambria, Federico Leoni), insieme a ricercatori impegnati nelle arti performative ma con fortissimi interessi filosofici (Masque teatro), hanno voluto creare un luogo in cui la filosofia tornasse a essere quello che è sempre stata e che non dovrebbe mai smettere di essere: l'ambito nel quale sperimentare e creare nuovi concetti in grado di illuminare il presente e nel quale formulare ipotesi razionalmente fondate sul futuro possibile. Praxis è nata dalla convinzione che tutti i conflitti del presente, quale che sia la loro origine (economica, ecologica, religiosa, ecc.), siano in ultima analisi problemi d’ordine “metafisico” e che abbiano nella filosofia l’ambito nel quale possono venire correttamente posti. Praxis è stabilmente connessa con una molteplicità di centri di ricerca filosofici attivi in Italia e con realtà istituzionali quali lo Iulm di Milano.

Per info sui corsi: Masque teatro – 393.9707741

