"Forlì Fitness & Fun": al Parco urbano due giorni di sport per tutti a portata di mano

Sabato 11 e domenica 12 settembre (con eventuale recupero, in caso di maltempo, al 18 e 19 settembre) il Parco Urbano ospiterà "Forlì Fitness & Fun", organizzato dalla Ascd Sport e Benessere che unisce Aics, Csi, Endas, Libertas e Uisp in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Forlì. Finalità principale dell'evento è quella di fornire una vetrina per le attività delle associazioni sportive, delle palestre private, dei centri fitness e wellness, degli ambulatori fisioterapici e spa, delle attività commerciali del settore, anche nel campo della nutrizione e della prevenzione della salute, stimolando il pubblico a partecipare alle attività proposte e creando, in tal modo, interesse e curiosità che, auspichiamo, si traduca in una pratica costante di esercizio fisico.

La proposta progettuale consiste nell'allestire, nello spazio compreso tra la fontana e il prato sotto al locale “La collina dei Conigli”, zone in cui le palestre, le associazioni sportive e i centri fitness proporranno lezioni di aerobic step, totalbody, zumba, attività olistiche, acroyoga, ginnastica ritmica e artistica, allenamento funzionale, equitazione, yoga, pilates, arti marziali, balli country, tiro con l'arco, scherma storica, alle quali tutti potranno liberamente e gratuitamente partecipare.

Ampio spazio sarà riservato alle attività per bambini che potranno frequentare liberamente e in sicurezza sotto la supervisione di personale qualificato, laboratori creativi, simulatore snow board, villaggio parkour, parete di arrampicata e boulder, battesimo della sella con i pony, percorsi psicomotori, scherma, pattinaggio, e tante altre discipline sportive.

Si terranno anche tornei di mamanet di calcio balilla umano e di skate.E' prevista anche una biciclettata Street Art per visitare i recenti murales cittadini, una podistica non competitiva abbinata ad una camminata ludico motoria lungo fiume Forlì-Castrocaro, una caccia al tesoro per bambini e la notissima e divertentissima Walk Zone, camminata con esercizi di fitness a tempo di musica con l’ausilio di cuffie.

Non possono mancare proposte gastronomiche con il Park Food e lo spettacolo degli allievi della scuola di musica Cosascuola. Lo spazio (entrate da Via Fiume Montone, vicolo Casaglia e via A. Pertini) sarà delimitato da stand delle associazioni sportive, commerciali ed istituzionali oltre a quelli per la ristorazione. La partecipazione alle attività sportive è completamente gratuita. Tutte le attività sportive saranno tenute da istruttori qualificati nella disciplina di riferimento.

Il programma prevede anche momenti particolari, a cominciare dal 2° Torneo di Calciobalilla Umano aperto a tutti e sempre a partecipazione gratuita che si svolgerà domenica 12 settembre a partire dalle ore 10. Spiccano inoltre due passeggiate storiche, guidate da Gabriele Zelli, dedicate rispettivamente all'arrivo di Dante a Forlì (sabato 11 settembre, ore 16) e alla scoperta del passaggio della Trafila Garibaldina (domenica 12 settembre ore 16). Prenotazione obbligatoria: forlifitnessfun@gmail.com , cell. 3204322943.

I numeri

Le passate edizioni, e l'ultima in particolare, hanno evidenziato un significativo aumento di gradimento da parte dei cittadini, il cui numero, in crescita di anno in anno, ha toccato le 6.000 presenze nel 2019. La manifestazione è diventata uno dei più attesi appuntamenti sportivi e ricreativi che hanno luogo nel nostro territorio e la data individuata, proprio all'inizio dell'anno sportivo, si è rivelata strategica per invogliare adulti e bambini a partecipare alle attività e risvegliare la voglia di fare sport. Per questa edizione si prevede l’adesione di circa 50 società e centri sportivi.