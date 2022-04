La rassegna “Forlì grande musica” inaugura con 'Mozart: quartetti per flauto e archi'

Al via “Forlì grande musica” la nuova rassegna di concerti organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra per la Città di Forlì, che venerdì 8 aprile alle ore 21, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino, s’inaugura con i “Quartetti di Mozart per flauto e archi”.

Ad eseguire questo iconico repertorio sarà un quartetto formato da alcuni fra i migliori talenti emergenti della musica classica, tutti under 30, tutti brillantemente diplomati e perfezionati in prestigiose scuole e accademie internazionali, premiati in importanti concorsi internazionali e già acclamati in prestigiose sale da concerto: Daniele Negrini al violino, Daria Eibuschitz alla viola, Jacopo Paglia al violoncello e Valentina Bernardi al flauto.

I quattro quartetti per flauto furono composti da Mozart, a soli ventuno anni su richiesta del flautista olandese DeJean, nonostante il suo risaputo disinteresse per questo strumento che lo portò a scrivere controvoglia, probabilmente per pure necessità economiche. Nell'arco della vasta e cospicua opera mozartiana i Quartetti con uno strumento a fiato (flauto o oboe) occupano un posto rilevante, in quanto non si distaccano da quello stile generico di musica di intrattenimento di gusto tipicamente settecentesco. Sotto il profilo estetico la musica dei Quartetti per flauto ed archi risente fortemente dello stile galante, ma si incomincia già ad intravedere un importante mutamento nel pensiero compositivo di Mozart: è qui che la freschezza della vena melodica incomincia ad intrecciarsi sapientemente con la condotta delle parti, facendo presagire uno stile più maturo, sempre elegante e raffinato ma meno convenzionale. Particolarmente interessante è il Quartetto in La maggiore K298, appartenente al genere dei quartetti “d’airs dialogués”, molto alla moda nella Vienna di quel tempo, nei quali il compositore impiega melodie e temi tratti da brani d’opera o popolari ( in questo caso Hoffmeister e Paisiello).

La rassegna Forlì Grande Musica è realizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra, in collaborazione con il Comune di Forlì, e con importanti istituzioni italiane e straniere, quali il CIDIM-Comunicato Nazionale Italiano Musica, il Ministero degli Affari Esteri, l’Ambasciata d’Italia in Albania, l’Ambasciata d’Italia in Israele e l’Associazione ItaliaFestival.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Per info: Emilia Romagna Festival 0542.25747 info@erfestival.org