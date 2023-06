"Forlì Grande Musica": inaugura il festival all'Arena San Domenico l'attrice Isabella Ferrari

Sarà Isabella Ferrari ad aprire "Forlì Grande Musica", la rassegna di concerti organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra per la Città di Forlì, che presenta quest’anno nove nuovi appuntamenti tra musica classica, world music, jazz e rap, a cui si aggiungono il Premio alla Carriera Emilia Romagna Festival che per il 2023 premia l’istrionico Elio e il progetto “La musica, un ponte fra i popoli” con la Giovane Orchestra Paneuropea. La rassegna, giunta alla seconda stagione estiva, si svolge come sempre nell’ambito di Emilia Romagna Festival (ERF), il lungo itinerario musicale in programma dal 1° luglio all’8 settembre in luoghi e spazi particolarmente significativi della regione.

L’apertura di Forlì Grande Musica è affidata a Isabella Ferrari, icona del cinema italiano, tra le attrici più amate e apprezzate sul grande e piccolo schermo, che il primo luglio all’Arena San Domenico con "Le Eroine di Ovidio" inaugurerà non solo gli appuntamenti in città ma anche la 23esima edizione di Emilia Romagna Festival. Con la regia di Alessandro Fabrizi e le musiche di Chopin, magistralmente eseguite al pianoforte da Roberto Prosseda, le eroine del mito si presentano al pubblico intente a scrivere una lettera ai loro uomini. Eroine profondamente umane che indirizzano il loro messaggio all’assenza dell’altro, voci di donne, altrimenti silenti. Isabella Ferrari porta in scena l’anima femminile e ne interpreta passioni e speranze con una varietà di vibrazioni che hanno ancora il potere di raggiungere il mondo moderno, in un dialogo scenico tra musica e parola.

A seguire, l’8 luglio alla Chiesa della Santissima Trinità, Alessio Ciprietti fresco vincitore del “Primo Premio Assoluto XI Concorso Internazionale Pianistico Andrea Baldi”, con un ampio programma che dall’ultimo classicismo viennese di Beethoven arriva al Novecento di Rachmaninov, Puccini e Debussy, passando attraverso il romanticismo di Brahms, Chopin e Liszt.

Subito dopo, il 20 luglio presso l’Arena San Domenico, è il turno di un’importante formazione da camera, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, la più antica orchestra da camera belga, che eseguirà brani di Mozart, Schubert, Lekeu e ?ajkovskij, con il supporto del Governo Belga, il patrocinio dell’Ambasciata Belga e in collaborazione con il Festival di Lubiana.

E dopo i grandi ospiti internazionali, spazio ai giovani talenti emergenti con il concerto del Quintetto della Young Musicians European Orchestra composto da Nicola Marvulli al violino, Martina Iacò alla viola, Sancho Almendral al violoncello, Diego de Santiago al Contrabbasso e dal forlivese Filippo Castelluzzo al pianoforte, che si esibirà il 24 luglio alla Fabbrica delle Candele con il Lied Die Forelle (La trota) che Franz Schubert compose nel 1817.

Dalla classica alla musica del leggendario musicista cubano Francisco Repilado Muñoz, più noto come Compay Segundo, che ha avuto il merito di aver avvicinato il grande pubblico alla musica tradizionale cubana e a cui Wim Wenders dedicò il celebre film Buena Vista Social Club: il 31 luglio, sempre all’Arena San Domenico, con il patrocinio dell’Ambasciata di Cuba, si esibirà il Grupo Compay Segundo, qui con il nuovo album Vivelo, che segna un brillante ritorno al suono cubano. Uscito nell’ottobre del 2022, Vivelo presenta per la prima volta nella storia del Grupo, 8 brani originali co-scritti da Salvador Repilado, figlio, bassista e storico direttore musicale di Compay, e da uno degli astri nascenti cubani Maikel Dinza, che ha ricevuto il premio Cubadisco (Cuban Music Victory).

Ancora giovani talenti emergenti il 6 agosto sempre all’Arena San Domenico di Forlì, con I Solisti e l’Orchestra Junior della Scuola Italiana d’archi con brani di autori vari. Si tratta del concerto finale della Scuola Italiana d’Archi, il prestigioso corso di alto perfezionamento che trova un nome e una forma dopo gli anni di ricerche ed esperimenti didattici e musicali del suo fondatore: Stefano Pagliani, per anni acclamato primo violino nell’Orchestra del Teatro alla Scala e ora apprezzato docente e direttore d’orchestra. La Scuola Italiana d’Archi torna per il secondo anno a scegliere Forlì come sede dei suoi corsi, e ad attirare in città decine di giovani talenti e di docenti di primissimo livello.

Si prosegue sempre con una giovane artista ma già con una intensa carriera alle spalle. È la violoncellista, Miriam Prandi, una delle promesse più apprezzate del panorama musicale italiano, allieva di Antonio Meneses e di Natalia Gutman, dotata di un talento musicale di rara comunicativa e di una versatilità non comune. Si esibirà al festival con l’esecuzione integrale delle sei Suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, tra le più note e virtuosistiche opere scritte per violoncello, in due serate, 7 e 8 agosto, al Chiostro di Santa Lucia.

Forlì Grande Musica quest’anno chiude i battenti il 29 agosto alla Fabbrica delle Candele, con un progetto speciale che fonde diversi generi musicali, poesia, letteratura e ispirazioni cinematografiche. È "Cronache del dono e della maledizione", un concerto con Simone De Sena che interpreta alcune dalle più belle musiche per violoncello solo di autori contemporanei come Giovanni Sollima, John Zorn, Mark Summer, insieme alle composizioni elettroniche del producer Whitenoise28 e alle liriche del rapper della scena underground romana Esdì, fino ai riferimenti dell’Inferno di Dante, nella nota interpretazione di Vittorio Gassman. Acceleratore di immagini che scava e analizza gli istinti più primitivi e meschini dell’essere umano, l’intera performance è accompagnata dalla storia, scritta e interpretata da Esdì (Enrico Loprevite) e descrive gli ultimi istanti di vita di un serial killer sociopatico, ispirato ad uno dei tanti protagonisti maledetti della filmografia di Lars Von Trier.

A completare il cartellone degli appuntamenti nel territorio di Forlì, due date che rientrano nell’ambito della 23esima edizione di Emilia Romagna Festival. Il 15 luglio nella scenografica cornice di Palazzo Fantini a Tredozio, l’eclettico Elio, caro amico di Emilia Romagna Festival con cui collabora da molti anni, riceverà il Premio alla carriera ERF 2023. La premiazione, tra chiacchiere con l’amico Massimo Mercelli e momenti musicali con la partecipazione di Pietro Beltrani al pianoforte, sarà un omaggio ai tanti progetti realizzati insieme al festival in quasi vent’anni di collaborazione.

Il 23 agosto all’Arena San Domenico, in collaborazione con No.Vi.Art Forlì-Cesena, torna il progetto internazionale “La musica, un ponte fra i popoli. Festival della musica giovane del Mediterraneo”, che vede sul palco la Giovane Orchestra Paneuropea con ?iga Cerar direttore del repertorio classico e con Achille Succi direttore del repertorio jazz.