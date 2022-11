Forlì Grande Musica inaugura la nuova stagione con con Igudesman & Joo in "Play it again"

Inaugurazione col botto per la sessione invernale della rassegna Forlì Grande Musica organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra. Giovedì 10 novembre (ore 21.00) al Teatro Diego Fabbri di Forlì, la carica esplosiva del duo comico e musicale Igudesman & Joo, formato dal violinista russo Aleksej Igudesman e dal pianista anglo-coreano Richard Hyung-ki Joo, si esibirà per la prima volta a Forlì con Play It Again, uno spettacolo teatrale unico, un mix di musica classica e commedia che inizia dalla fine, cioè dai bis, coinvolgendo anche il pubblico che potrà dire la sua sul programma proposto.

Play it again è l’ultimo lavoro del duo, un vero capolavoro che combina umorismo, musica classica e riferimenti alla cultura popolare creando uno spettacolo teatrale emozionante e coinvolgente, ma sempre profondamente diverso: ogni brano dello show, infatti, viene deciso subito prima dell’inizio del concerto e gli spettatori potranno fare richieste specifiche, dando così la propria impronta e direzione allo spettacolo che sta per andare in scena. Essendo musicisti altamente qualificati, la creatività del duo potrà prendere origine dai grandi compositori classici del passato per poi trovare la propria strada attraverso le arti marziali, il cinema, il rock, l'hip hop, il folk, l'heavy metal, la disco, la step dance, regalando al pubblico una serata di stupore e piacere con uno spettacolo ogni volta talmente diverso da far venire voglia di tornare a vederlo ancora e ancora. Play It Again sarà, inoltre, presentato con un nuovo linguaggio, una sorta di esperanto globale e multiculturale che tutti saranno in grado di comprendere: il Joodesmanish!

Famosi in tutto il mondo per la brillante capacità esecutiva ed interpretativa, Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo hanno già appassionato milioni di persone con i propri spettacoli comici, ironicamente irriverenti: i loro video su YouTube contano ad oggi più di 28 milioni di contatti e i loro spettacoli sono apparsi nelle trasmissioni televisive di molti Paesi. Sogno del duo Igudesman & Jo, è quello di rendere la musica classica accessibile a un pubblico più giovane e numeroso: al loro attivo “8 To 88”, programma di educazione musicale per “bambini di tutte le età” che fa tappa nelle università e nelle scuole musicali in giro per il mondo e il documentario-show “Tutto quello che avete sempre voluto sapere sulla musica classica”. Tanti i nomi della musica classica e dello spettacolo internazionale che hanno collaborato con il duo, dalle orchestre come la New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, London Philharmonic Orchestra e la Chicago Symphony Orchestra ad artisti come Joshua Bell, Gidon Kremer, Robin Gibb, Janine Jansen, Yuja Wang, John Malkovich e con l’ex-James Bond Roger Moore. Il duo Igudesman & Joo vanta anche un record mondiale, da loro ideato e prodotto a sostegno dell’UNICEF: la sera di Capodanno 2011, alla Konzerthaus di Vienna, con l‘aiuto di 100 violinisti provenienti da tutto il mondo, Igudesman & Joo hanno stabilito il record del mondo del maggior numero di “Violinisti Danzanti” insieme sul palcoscenico.

La rassegna Forlì Grande Musica è realizzata grazie al sostegno del Comune di Forlì, del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, di Romagna Acque ee Fondazione Cassa dei Risparmio di Forlì. Per questa edizione verrà proposto anche il progetto “Musica a 1 euro”, altro fiore all’occhiello di Emilia Romagna Festival: tutti i ragazzi delle scuole forlivesi avranno accesso a tutti gli spettacoli pagando un solo euro di ingresso, iniziativa che ha già dato ottimi risultati in altre rassegne organizzate da ERF.

INGRESSO: I settore (platea file 1-17) € 20, II settore (file 18-25 di platea e galleria) € 15. Biglietti ridotti I settore € 17, II settore € 13. Gratuità fino a 10 anni. Prevendite biglietti su www.vivaticket.it