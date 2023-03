Forlì Grande Musica riparte con sei concerti tra cui l'immancabile appuntamento di Pasqua

La stagione Forlì Grande Musica, organizzata da Emilia-Romagna Festival e dalla Young Musicians European Orchestra in collaborazione con il Comune di Forlì, inizia il 2023 con una serie di 6 concerti nel periodo Pasquale, distribuiti in varie sedi concertistiche della città di Forlì.

Tre i concerti della serie "Genio e Gioventù", programmati nella Sala Sangiorgi la domenica mattina alle ore 11 e sostenuti anche dal Lions Club Forlì Valle del Bidente. Si inizia domenica 26 marzo alle ore 11 con il soprano Elena Salvatori accompagnata dal pianista Marco Santià che eseguiranno brani di Tosti, Frontini, Donizetti, Mascagni, Puccini e Lehàr. Si continua il 2 aprile con i Solisti della Young Musicians European Orchestra che eseguiranno una delle pagine più monumentali della musica da camera: l'ottetto per Archi di Mendelssohn e si termina il 16 aprile con la violoncellista Giada Moretti e il pianista forlivese Filippo Castelluzzo impegnati in brani di Beethoven e Haydn.

Altri due concerti, invece, avranno luogo presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino di Forlì. Martedì 28 marzo, alle ore 21.00, un concerto tutto dedicato all’organo, strumento alquanto complesso che richiede ai suoi interpreti una grandissima preparazione tecnica per curare e intonare le tante canne di cui è composto, ma anche una grande competenza per conoscere a fondo periodi storici, compositori e prassi esecutive delle diverse epoche. Protagonista del concerto Fabio Ciofini, che ha studiato non solo organo, ma anche pianoforte, fortepiano e clavicembalo, qui alle prese con un repertorio che si muove tra il primo ‘700 e l’800 più maturo. Il secondo appuntamento, venerdì 14 aprile alle ore 21.00, vede sul palco un duo tromba e organo: Roberto Rigo, uno dei più stimati trombettisti italiani della sua generazione, vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, con grande esperienza orchestrale, e Stefania Mettadelli musicista di grande esperienza, pianista prima che organista, con una intensa attività concertistica e didattica che la porta a suonare in giro per il mondo. Rigo si cimenterà in brani di grande effetto virtuosistico e musicale, e Stefania Mettadelli contribuirà alla brillantezza di questo concerto suonando anche diversi brani per solo organo di grandi autori del Settecento, come Alessandro Scarlatti e Domenico Cimarosa, ma anche di autori meno noti ma non meno interessanti, come Ferdinando Bertoni e Padre Davide da Bergamo.

Completa il programma, come già avvenuto nel 2022, l'ormai tradizionale Concerto di Pasqua che quest'anno- come spiega il Maestro Paolo Olmi che ne assicurerà la direzione - sarà una delle manifestazioni musicali più imponenti mai rappresentate a Forlì, con la Young Musicians European Orchestra, il Coro della Cattedrale di Siena e il blasonato Bach-Chor di Monaco: in tutto 150 musicisti!

La ricorrenza della Pasqua verrà celebrata in musica la sera di venerdì 31 marzo, alle ore 21, nella Abbazia di San Mercuriale con una delle pagine di musica sacra più famose di sempre: lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, che vedrà anche la presenza di un quartetto vocale di livello internazionale con il soprano Irina Lungu, il mezzosoprano Marianna Pizzolato, il tenore Dave Monaco e il basso Antonio di Matteo.

A questo proposito affrema l'Assessore Valerio Melandri: "Anche quest'anno Forlì ospita il tradizionale concerto di Pasqua diretto dal Maestro Olmi. Emoziona la composizione di Rossini, che il Maestro Olmi ha scelto per l'occasione: lo Stabat Mater, l'opera dedicata alla pietà cristiana, capace di parlare agli uomini e alle donne di oggi". Il concerto è il frutto di un progetto speciale che, oltre a Emilia Romagna Festival e YMEO, vede la collaborazione con la Accademia Chigiana di Siena, il Comitato Nazionale Italiano Musica, la Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Ravenna.

INGRESSO

Per i tre concerti in Sala Sangiorgi il prezzo del biglietto è 1 euro cadauno.

Per i due concerti presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Per il concerto pasquale, i biglietti sono disponibili presso il teatro Diego Fabbri di Forlì o su Vivaticket, oppure 1 ora prima nelle rispettive sedi dei concerti. Il costo per Navata Centrale è intero 20 euro, Ridotto 12 euro; per la Navata Laterale è di 5 euro e fino a 10 anni 1 euro.