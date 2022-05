Quinta edizione per il "Forlì jazz festival" nel nome di Chet Baker: da Flavio Boltro a Paolo Fresu e Fabrizio Bosso

L’Associazione Naima Fondation presenta "Forlì jazz festival" dedicato al grande musicista Chet Baker, giunto alla sua quinta edizione che si apre con un'anteprima a maggio: in concerto Flavio Boltro duo e Tiziana Ghiglioni duo il 20 e 21 maggio presso il Club Ottantadue e il 22 maggio Fabrizio Bosso quartet presso il Naima club, un temporaneo ritorno a casa.

Si va poi a settembre con le performances di Ada Montellanico e Giorgia Hannush, il 23 e 24, presso il club Ottantadue, e il 25 settembre quella di Paolo Fresu presso il Naima club; infine il 14,15,16 ottobre torna l'appuntamento con le 'Cantantesse' che cantano le canzoni di Chet, in varie location e con ospiti a sorpresa. Il Festival si arricchisce quest’anno del Concorso Nazionale per giovani trombettisti emergenti che saranno giudicati da una qualificata giuria composta da noti giornalisti di testate locali e nazionali e da rappresentanti di IJC, l’Associazione dei jazz club italiani e del MIDJ, l’Associazione dei musicisti italiani di jazz. Il Concorso, il cui bando sarà pubblicato ai primi di giugno, prevede il coinvolgimento dei Conservatori con la cattedra di Jazz, ma anche di tutte le scuole private che prevedono dei corsi di musica jazz, per la sua necessaria e doverosa pubblicizzazione sia sui diversi Media di settore sia in numerosi Media locali e nazionali.

Dopo una prima selezione, i 9 concorrenti scelti per la finale, si esibiranno dal vivo nella seconda trance di questo Festival, il 23, 24, 25 settembre, in apertura delle varie serate, e il vincitore potrà godere di una borsa di studio sullo strumento( la tromba) presso la prestigiosa Work Shop Jazz School di New York, (https://www.facebook.com/newyorkjazzworkshop/ ), con la quale il Naima è da tempo in contatto, per la durata di 10 giorni, oltre alla pubblicazione di un Cd e la possibilità di poter suonare in 5 piccoli teatri di cui è ricca la Romagna ma anche in 5 jazz club del circuito nazionale di IJC .

Nel corso dei giorni del Festival sono previste anche diverse iniziative collaterali, come la presentazione di alcuni film sulla vita di Chet Baker, la partecipazione di alcuni scrittori e studenti che hanno scritto romanzi, saggi e tesi di laurea sul mitico trombettista, come Roberto Cotroneo, Domenico Manzione, Marco di Gennaro, Daniele Odorici; il gemellaggio tra l’Hotel Hendrik di Amsterdam, dove la mattina del 13 maggio del 1988 Chet Baker perse la vita e per questo è ricordato con una targa affissa nella facciata principale dell’edificio, e il Petit Arquebuse di Forlì, dove il trombettista si fermò a bere un bicchiere di sangiovese prima del concerto al Naima club, nel 1984, e per questo curioso episodio anche qui è stato ricordato con una targa affissa di fianco all’ingresso del locale. Sono previste anche la realizzazione di un grande murales sulla facciata di un edificio cittadino con l’effige del famoso musicista, la realizzazione della “Rotonda del Jazz” sulla via Emilia, la nostra strada del jazz, con le sagome, ad altezza d’uomo, di 4 famosi personaggi del jazz internazionale, in rame sbalzato,e si spera nella partecipazione di Carol Baker, l’unica moglie ufficiale del grande musicista.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 366-1512799 – mail, naimaclub@gmail.com

L’ Associazione Naima Fondation, il cui Presidente è Giuliano Cavicchi, noto direttore d’Orchestra in diverse trasmissioni Rai e vari Festival, già conosciuta per aver raccolto il testimone del Naima jazz club, il club che nel corso dei suoi 30 anni di attività ha portato a Forlì ben 7.330 musicisti da tutto il mondo, richiamando nella città romagnola più di 300.000 spettatori, si avvale del supporto di alcuni noti ed affermati personaggi del mondo economico e imprenditoriale cittadino, amanti del jazz, nonchè della collaborazione del giornalista Michele Minisci, come direttore artistico, già factotum del Naima club fino al 2012.