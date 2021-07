Festival di musica dedicato ai giovani alla Fiera rimandato: "Si farà la prima settimana di settembre"

'Forlì Music Fest' è il primo Festival dedicato ai giovani complessi musicali del territorio. L’iniziativa non prevede alcun biglietto d’ingresso: si pone infatti come occasione per i forlivesi di tutte le età di poter trascorrere piacevoli serate all’aperto