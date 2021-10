Forlì Musica lancia la stagione autunnale: 6 appuntamenti tra cui Omar Pedrini, Gile Bae e il concerto di Natale

Il cartellone autunnale di ForlìMusica conclude un anno molto importante per l'associazione e per tutto il mondo della cultura: il 2021 è stato l’anno della nascita di ForlìMusica Aps, avvenuta grazie alla fusione dell’Associazione Amici dell’Arte e Orchestra Bruno Maderna dopo 10 anni di esperienza comune. Il 2021 è anche l’anno della ripartenza dello spettacolo dal vivo e ForlìMusica è stata tra le prime realtà in Italia a rendere di nuovo possibile l'incontro tra grandi musicisti ed il loro pubblico.

L'associazione vuole festeggiare questo momento straordinario con la creazione del Premio ForlìMusica, che ogni anno, a Forlì, verrà consegnato ad una delle più importanti personalità della musica mondiale. La prima edizione sarà dedicata a Leo Nucci, straordinario baritono che ha calcato, e calca tuttora, i più importanti teatri del mondo. La serata del 30 ottobre vedrà una delle voci storiche di Rai RadioTre, Oreste Bossini, chiacchierare a ruota libera con il Maestro Nucci. Non mancheranno arie celebri del repertorio, che Nucci ci proporrà accompagnato al pianoforte dal maestro Davide Cavalli. La serata vedrà protagonisti anche due giovanissimi premiati nell’ultima edizione del concorso musicale Adotta un Musicista.

Il Premio ForlìMusica farà da prologo alla stagione autunnale che continuerà all’insegna della fantasia, delle novità e dell'alta qualità musicale. Ospiteremo straordinari musicisti che si esibiranno per la prima volta a Forlì. Lunedì 8 novembre a Forlì lo “Zio rock” Omar Pedrini e la sua band, in un cammino dai Timoria ad oggi. Martedì 23 novembre si esibirà Gile Bae, concertista olandese con alle spalle numerosi successi nelle più importanti sale europee. Lunedì 6 dicembre sarà la volta del duo violino e chitarra Giuseppe Gibboni - Carlotta Dalia. Poco più che ventenni, questi due giovani musicisti sono il futuro del concertismo italiano. Infine due serate orchestrali: l’appuntamento del 16 dicembre sarà dedicato al barocco, con la venuta a Forlì dell'Accademia Bizantina, ensemble di altissimo livello diretto dal Maestro Ottavio Dantone. Il secondo appuntamento, che concluderà la rassegna, vedrà impegnata l'Orchestra Bruno Maderna insieme ai Cori San Paolo e Cappuccinini diretti dal Maestro Enrico Pollini, il 21 dicembre, in un concerto natalizio con ingresso ad offerta libera il cui ricavato verrà destinato alla Croce Rossa e alla Cooperativa sociale CavaRei.

Il Concerto di Natale presso l’Abbazia di San Mercuriale è una tradizione forlivese ormai consolidata e testimonia il radicamento di ForlìMusica sul territorio. ForlìMusica fa rete con realtà culturali e sociali, come la Fondazione Dino Zoli e la Cooperativa CavaRei, con l’obiettivo di rendere la musica, e l’arte in tutte le sue declinazioni, accessibile ad un numero sempre maggiore di persone. Proprio nell’ottica di raggiungere nuovi pubblici, arriva anche la collaborazione con Accademia Perduta Romagna Teatri, che garantirà agli acquirenti dei percorsi rosso e arancione del Teatro Diego Fabbri la possibilità di richiedere l’ingresso omaggio a tutti i concerti della stagione autunnale di ForlìMusica.

“La musica non si può fermare e ForlìMusica, anche nel 2021, non si è mai fermata - afferma Danilo Rossi, direttore artistico- . Dopo un’estate carica di fantasia, suggestioni e voglia di rinascita, è con grande orgoglio che torniamo a portare la grande musica al Teatro Diego Fabbri e nella splendida San Mercuriale. Lo faremo con la rassegna autunnale "Insieme alla Musica": 6 concerti unici che andranno a comporre un cartellone all’insegna della varietà e dell'altissimo livello musicale. Ospiteremo alcune delle più importanti personalità della musica a livello mondiale e talenti emergenti del panorama musicale internazionale. Abbiamo scelto questo slogan per riaffermare l’esistenza di un legame, artistico ed umano, indissolubile tra i musicisti ed il pubblico che costituisce l’essenza dello spettacolo dal vivo, lo rende possibile e ne alimenta la magia. "Insieme alla Musica" ci ricorda poi che tutto questo è reso possibile anche grazie alla fusione tra le due storiche associazioni di Forlì: "Amici dell'Arte" e Orchestra Bruno Maderna. Una fusione che ha reso possibile per ForlìMusica il riconoscimento del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) del Ministero della Cultura, traguardo che ci rafforza e ci fa guardare al futuro con entusiasmo.Ringraziamo quindi il Ministero della Cultura, il Comune di Forlì, la regione Emilia Romagna e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per l'aiuto che ci forniscono per sviluppare i nostri progetti. Un grazie particolare anche ad Accademia Perduta Romagna Teatri per l'ospitalità al Teatro Diego Fabbri. Un grazie sentito va anche a tutti i volontari di ForlìMusica che continuano insieme a me la stupenda avventura di portare la grande musica a Forlì”, conclude Rossi.

PREVENDITE

Dal martedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00 presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri (festivi esclusi).

Nelle sere di concerto la Biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20,00.

Prenotazioni telefoniche nei giorni sopra indicati. Tel: 0543 26355

Vendite online sul sito vivaticket.com, e nelle rivendite autorizzate

Per maggiori informazioni e biglietti https://www.forlimusica.it/