Mystery tour: in centro a Forlì una camminata notturna tra storia e suggestioni

Una camminata notturna tra storia e suggestioni in cui saranno narratti alcuni misteri storico - folkloristici di Forlì. L'evento sarà arricchito dalla proiezione di alcune immagini. Saranno raccontate alcune leggende percorrendo a piedi un percorso cittadino serale, con partenza da Piazza Saffi davanti al palazzo delle Poste.

Informazioni pratiche

- Giorno: 23 settembre

- Ore: 20,30 - durata 1,30 / 2.00 ore circa

- Quota: 12 euro; comprende visita con guida turistica (Sofia Vicchi) e narratore (Lorenzo Rossi). Il pagamento avviene in contanti sul posto; per maggior sicurezza si prega di presentarsi con la somma esatta per ridurre al minimo il maneggiamento del denaro (disposizione anti Covid-19)!!!

- Iscrizione obbligatoria: messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano) (no sms, no chiamate). Occorre specificare il nome, il numero di persone e il nome dell'evento al momento dell'iscrizione

- Ritrovo: piazza Saffi, Forlì, di fronte al palazzo delle Poste

- Mappa: https://goo.gl/maps/oKkZsC7XtXXtYkwr9

- Lunghezza del percorso: 1,5 chilometri

- Leggere la normativa anti-covid: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/