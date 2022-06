Forlì nel Cuore: il cntro storico si anima anche nei mercoledì di luglio

Prosegue nelle serate dei mercoledì del mese di luglio l’edizione 2022 della rassegna “L’Estate passa in centro” a Forlì. Musica, divertimento, shopping, sport e attrazioni, per altri quattro appuntamenti di festa programmati in sintonia con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA.

“Si riparte mercoledì 6 luglio con una ricca esposizione di auto d’epoca e sportive, mezzi da corsa e scuderie locali. Mercoledì 13 luglio sarà la volta dei bambini e dell’intrattenimento in Piazza Saffi con i clown dell’associazione Viviamo in Positivo, per donare sorrisi e momenti di spensieratezza ai più piccoli. Il 20 e il 21 luglio, invece, doppio appuntamento con i buskers e la musica di strada. Acrobati, fuochisti e sbandieratori invaderanno le vie del centro in un caleidoscopio di colori, ritmi gitani e musica dal vivo. Infine, l’ultimo mercoledì del mese sarà dedicato allo sport e in particolare agli amanti della boxe. Per l’occasione sarà allestito un ring al centro di Piazza Saffi dove i forlivesi potranno assistere ad un incontro professionistico a cielo aperto. Vi aspettiamo in centro tutti i mercoledì sera di luglio per sperimentare un nuovo modo di vivere il cuore nella nostra città – spiega l’Assessore Cintorino – l’estate 2022 passa da qui!”.