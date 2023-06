Forlì Saxophone Quartet: le note del sax per le vittime dell'alluvione

La Sala San Luigi di Forlì risuonerà di celebri composizioni di Ennio Morricone e Nino Rota, dei musical di Andrew Lloyd Webber, dei tanghi di Astor Piazzolla e di brani di grande valore appartenenti alla letteratura musicale del Novecento. Questa eccezionale selezione musicale diventerà, per una sera, la colonna sonora di un aiuto concreto per tutti i cittadini di Forlì che hanno subito danni a causa dell'alluvione. Domenica 11 giugno, alle 20:30, sul palco della Sala San Luigi, Il Forlì Saxophone Quartet, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, il Cnos di Forlì, e grazie al sostegno di Flamigni, condurrà tra le armonie e le tonalità dei sax, permettendoci di immergerci completamente nei celebri brani musicali.

Un concerto unico nel suo genere che vuole anche essere un ringraziamento a tutti coloro che in queste settimane hanno e stanno, con grande generosità, aiutando i nostri concittadini colpiti dalle inondazioni. Il Forlì Saxophone Quartet è un ensemble musicale nato presso l'Istituto musicale "Masini" di Forlì, composto da talentuosi giovani musicisti. Lorenzo Briganti (saxofono soprano), Lorenzo Manzato (saxofono contralto), Sara Mancini (saxofono tenore) e Alessandro Vio (saxofono baritono) si esibiranno generosamente, con la loro professionalità e passione, convinti che la musica, come ogni altra espressione artistica, sia uno “strumento” importante per sostenere e aiutare tutti coloro che hanno subito danni da un’immane tragedia.

L’intero incasso della serata (ingresso ad offerta libera), sarà devoluti al Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena della Protezione Civile per un’assistenza alle vittime dell’alluvione che ha colpito la nostra amata Romagna. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Diego Fabbri tramite email all'indirizzo info@centrodiegofabbri.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 328 243 5950.