'ForliDante.Tota la Cumegia', concluse le venti camminate alla scoperta della città: a settembre arrivano gli 'Equ'

Dal 10 maggio al 21 giugno scorsi sono state recuperate le sei camminate in programma per la settima edizione di 'ForliDante.Tota la Cumegia'. Ogni camminata, rimandata precedentemente per le restrizioni dovute al Covid, non solo è stata recuperata ma, a grande richiesta e incontrando un felice riscontro di pubblico, è stata replicata tre volte. In tal modo le camminate sono diventate in totale 18, distribuite settimanalmente nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì. Inoltre sono state aggiunte due camminate speciali per le scuole.

Nel complesso le 20 serate organizzate da Direzione 21, in collaborazione con il Comune di Forlì e ConfGuide, hanno visto un'adesione media di 25 persone a evento, per un totale di circa 600 partecipanti. "Si tratta di un successo straordinario che non solo dimostra il gradimento del pubblico a questa iniziativa, ma al tempo stesso rimarca la ricchezza culturale e artistica che la nostra città può offrire ai propri cittadini e ai turisti in visita alla nostra città", affermano gli organizzatori.

Da venerdì scorso anche il Comune di Forlì ha adottato lo stesso format, coinvolgendo sempre Confguide, in una serie di camminate alla scoperta della città, testimonianza della bontà e dell'efficacia del format e dei contenuti proposti. "Siamo molto contenti e lusingati - dichiarano da Direzione21 - che questo nostro percorso iniziato anni fa venga sostenuto e portato avanti anche dall'Amministrazione comunale e dall'Ufficio Cultura, da sempre attenti e sponsor delle nostre iniziative".

Il prossimo 2 settembre, all'Arena San Domenico di Forlì, si concluderà il programma "ForlìDante. Tòta la Cumégia" 2021 di Direzione21, con il concerto degli Equ dal titolo "Durante", ispirato alla figura di Dante Alighieri. "Tòta la Cumégia" è un percorso che si è dipanato in sette anni ricchi di iniziative ed eventi di varia natura storica e culturale, incontri, visite guidate, spettacoli che hanno contribuito a far crescere la convinzione che Forlì sia a pieno titolo città dantesca e che Dante e la sua opera immortale costituiscano orgoglio e patrimonio popolare di tutta la città", cconcludono.