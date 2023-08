Forlimpopoli: un sabato a tutto sport con Azzurra Duathlon e la Camminata nel Parco

Prezzo non disponibile

Sabato 2 settembre la Polisportiva Azzurra di Forlimpopoli propone ben due appuntamenti sportivi non competitivi: la terza edizione di Azzurra Duathlon off-road e la Camminata al Parco Urbano. Per tutte e due le manifestazioni il ritrovo è dalle 14.30 al Parco Urbano Luciano Lama a Forlimpopoli. Alle 15.30 prenderà il via la camminata Nordic e Fitwalking che si svilupperà su un percorso di 8 km. Le iscrizioni saranno aperte fino a 5 minuti prima della partenza (quota 3 euro).

Alle 16 toccherà agli atleti del duathlon, che si cimenteranno prima con la mountain bike, affrontando un percorso misto asfalto – sterrato di 18 km, mentre la seconda frazione sarà dedicata al podismo e prevede che venga coperta una distanza di 8 km, sempre su un percorso misto asfalto – sterrato. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli, lo Snoopy Bike e il Comitato Uisp di Forlì – Cesena.