Forlimpopoli, ai nastri di partenza “La Buona Educazione”, ciclo di incontri per genitori, educatori, insegnanti, studenti

La pedagogia e le nuove esperienze educative sono i temi al centro di “La Buona Educazione”, un ciclo di incontri per genitori, educatori, insegnanti e studenti che si svolgerà nella Sala del Consiglio di Forlimpopoli a partire dal 14 marzo. Quattro gli appuntamenti in programma.

Nel primo incontro, fissato per giovedì 14 marzo, alle ore 17, Marina Maselli, pedagogista e referente Coordinamento Pedagogico Territoriale di Forlì-Cesena, e Patrizia Zanobi, già Dirigente del Servizio Politiche Educative del Comune Forlì, presenteranno il libro da loro curato “Azioni innovative e poli scolastici” (Zeroseiup editore, 2023) che raccoglie gli atti del seminario svoltosi a Forlì nel novembre 2022, presentando anche una serie di esperienze realizzate.

Si prosegue giovedì 21 marzo, con l’intervento di Monia Monti, pedagogista e istruttrice di mindfulness. Partendo dal suo volume “Giochiamo a meditare” (Red edizioni, 2023), Monia Monti parlerà di meditazione e mindfulness come “antidoto” alla frenesia e allo stress che i bambini di oggi vivono. Giovedì 4 aprile, invece si parlerà del libro “L’outdoor education per la costruzione di una comunità educante” con la curatrice Fabiola Crudeli, psicopedagogista ep Pedagogica di Forlimpopoli e del comprensorio forlivese.

Il libro documenta il percorso e le esperienze che hanno condotto alla costruzione di una comunità educante a partire dal “Progetto 06”, portato avanti nel territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio e Santa Sofia. Chiude il ciclo la proiezione, fissata per sabato 6 aprile (ore 16) al Teatro Verdi, del docufilm “Tutto è qui” di Silvia Luciani con Federica Di Luca, che racconta l’esperienza di due donne e un asilo nel bosco in un piccolo borgo dopo il terremoto delle Marche. In sala saranno presenti anche le protagoniste e i responsabili di Formula Servizi alle Persone che ha organizzato e sostenuto la proiezione, a ingresso libero per tutti.

Il ciclo “la Buona educazione” si inserisce nell’ambito di “Donne, che spettacolo!” programma di iniziative promosso dal Comune di Forlimpopoli in occasione della Giornata internazionale della Donna.