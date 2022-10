Forlimpopoli celebra il 78° anniversario della Liberazione con la videointervista a Nello Bondi

Martedì 25 ottobre Forlimpopoli celebra il 78° anniversario della Liberazione. E per farlo si affida alla testimonianza di chi ha vissuto in prima persona quei giorni. Alle ore 20,45, nel Teatro Verdi sarà presentato “Forlimpopoli dalla guerra alla liberazione nei ricordi di Nello Bondi”. Si tratta di una videointervista, curata da Valter Bielli dell’Associazione Luciano Lama, in cui Nello Bondi, vera memoria storica di Forlimpopoli, ripercorre i suoi ricordi privati e pubblici per raccontare la sua vita e, insieme, la vita della città, con i suoi eventi salienti.

Classe 1929, nell’autunno del 1944 Bondi era un ragazzino che frequentava la scuola di avviamento professionale. Così ricorda quello che accadde il 25 ottobre di quell’anno: “Ci sono voluti quattro giorni, ma gli alleati sono arrivati. Sono inglesi, indiani, polacchi, canadesi. In due ore si è riempita di camionette, carri armati e cingolati. Siamo usciti in strada a festeggiare e ad applaudire quando entrati in paese. E loro sono stati generosi: ci hanno regalato la cioccolata, il rancio, il pane e persino le sigarette per i più grandi. La fame a poco a poco se ne va. L’acquedotto della città è distrutto e anche il grande palazzo della Congregazione di Carità. […] Probabilmente ci aspettano ancora alcune settimane di combattimenti, ma adesso non siamo soli”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato per la Difesa e la Divulgazione dei Valori della Resistenza del Comune di Forlimpopoli e dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli, in collaborazione con Anpi, Associazione Mazziniana Italiana e Gruppo Alpini.

L’Amministrazione comunale, inoltre, invita tutti i cittadini a esporre la bandiera della Repubblica Italiana per celebrare l’anniversario della Liberazione.