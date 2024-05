Forlimpopoli celebra il patrono: oltre una settimana di eventi per San Ruffillo

Come tutti gli anni il 16 maggio si festeggia san Rufillo primo vescovo e patrono di Forlimpopoli. I festeggiamenti e le iniziative organizzate per l’occasione si svolgeranno da sabato 11 a domenica 19 maggio. La festa quest’anno acquisisce un significato particolare perchè un anno fa, proprio il 16 maggio, la Romagna veniva colpita dalla grande alluvione, un evento terribile che ha saputo però risvegliare il senso di comunità e fraternità reciproca, di ricostruzione concreta con l’aiuto di tanti. Questo è anche ciò che fece san Rufillo primo Vescovo di Forlimpopoli, vissuto fra il IV e V sec. dopo Cristo.

Si inizia sabato 11 con il palio dedicato ai ragazzi del catechismo e la serata per le famiglie. Domenica 12 la festa va in trasferta allo Spinadello in mezzo alla Natura ad un anno dall’alluvione. Mercoledì 15 in Basilica la tradizionale accensione della lampada votiva a san Rufillo, presenti le autorità civili, e primi vespri e distribuzione del pane benedetto. A seguire al teatro Verdi, un momento di testimonianza molto importante con la presentazione della mostra "Sub tutela dei" dedicata al giudice Livatino, ucciso dalla mafia. Saranno presenti come relatori l’ Avv. Filippi Matteo del Foro di Verona; il Prof. Salvatore Insenga cugino di Rosario Livatino, il Dott. Hussam Abu Sini medico oncologo dell'ospedale di Haifa e Suor Lucia della Comunità di accoglienza Maria Immacolata. La mostra sarà visitabile presso la basilica di san Rufillo fino al 21 maggio.

Il 16 maggio Solennità di San Ruffillo, in basilica alle 11 messa celebrata dal Vescovo Livio Corazza. Dalle ore 17 i Forlimpopolesi parteciperanno a Forlì alla commemorazione ad un anno dall’alluvione, con le autorità ed il Vescovo. Venerdì 17 presso la basilica alle ore 17 s. messa ed unzione dei malati. Alle 20,30 momento di approfondimento storico sulla figura del santo, con la presentazione del libro “S. Rufillo di Forlimpopoli” di don Franco Zaghini. Intervengono l’autore e la dott.ssa Silvia Bartoli già direttrice del Museo Archeologico di Forlimpopoli. Domenica 21 ore 16 in basilica a san Rufillo Cresima dei ragazzi.