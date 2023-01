Forlimpopoli chiude le feste natalizie con i mercatini e la tradizionale “Polentata” di inizio anno

Doppio appuntamento da non perdere per la conclusione delle festività natalizie a Forlimpopoli. Domenica 8 gennaio il Centro Storico di Forlimpopoli ospiterà infatti dalle 8 alle 19 il Mercatino della Segavecchia con le sue tantissime bancarelle di articoli di antiquariato, modernariato, usato e riciclo. Per le 12, poi, la Pro Loco di Forlimpopoli ha organizzato in piazza Fratti la tradizionale “Polentata” di inizio anno, ad offerta libera, il cui ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza.