“Forlimpopoli – Documenti e studi”: arriva il 33esimo volume della rivista con il giornalista e scrittore Massimo Previato.

Arriva alla trentatreesima uscita la rivista annuale “Forlimpopoli - Documenti e studi”, fondata da Tobia Aldini nel 1990. Il nuovo volume sarà presentato ufficialmente domenica 18 dicembre, alle ore 10,30 al Teatro Verdi di Forlimpopoli. Condurrà l’incontro il giornalista e scrittore Massimo Previato.

Come auspicato dal suo ideatore, all’epoca direttore del Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, nel corso di questi anni questa rivista è diventata un punto di riferimento importante per i ricercatori e per gli appassionati di studi storici, non solo a livello locale, pubblicando saggi ed interventi frutto delle ricerche condotte in primo luogo sulle collezioni del Museo stesso e nell'Archivio storico di Forlimpopoli, capaci di gettare una luce sempre nuova sulle vicende che hanno interessato nel tempo, dalla protostoria ad oggi, l'intera Romagna.

In questo numero sono presenti contributi inediti di: Lorenzo Aldini, Vittorio Bassetti, Silvano Bedei, Ruggero Benericetti, Pierre Bonaretti, Costante Maltoni, Stefania Mazzotti, Maria Augusta Raggi.Domenica mattina a tutti gli intervenuti sarà consegnata in omaggio una copia del volume.

Per maggiori informazioni sull’attività della rivista si può consultare il sito www.forlimpopolidocumentiestudi.it