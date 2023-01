Forlimpopoli Folk Club porta Siman Tov Quintet sul palco del Verdi

Riparte, al Teatro Verdi di Forlimpopoli la Rassegna Forlimpopoli folk club, gestita dalla Scuola di musica popolare di Forlimpopoli.In questa occasione, mercoledì 18 gennaio alle 21:00 al Teatro Verdi, il Siman Tov Quintet che propone musiche dal mondo Klezmer e dall’est del Mediterraneo, per una volta in versione quintetto.

La musica dei Siman Tov parte dalla tradizionale musica ebraica klezmer e si evolve lungo melodie bosniache, arrivando ai balcani, si espande verso est, prende dal mediterraneo, fonde tradizioni e contemporaneita?. Una musica che infrange i confini, apre porte e fa muovere i piedi.Un appassionante viaggio musicale tra cultura ebraica e zingara, per riconoscere la storia di popoli che da secoli attraversano terre e culture di altri, tra integrazione, assorbimento, discriminazione e persecuzione. Le struggenti e malinconiche melodie dei Siman Tov travolgono il pubblico con i ritmi vivaci della festa attraverso tutte le sfumature dei sentimenti dell’uomo.

I Siman Tov nascono nel 2005: Oggi il gruppo, dopo vari cambi di formazione e tre dischi all'attivo, si presenta con Federico Lapa alle percussioni, Fabrizio Flisi al pianoforte, Gioele Sindona a voce e violino, Tiziano Paganelli alla fisarmonica e Stefano Bertozzi al clarinetto. Possiede un amplissimo repertorio di musica klezmer (tradizionale ebraica), musica balcanica, greca, ma anche brani originali di propria composizione con sonorità ispirate all’Est Europa. Il gruppo ha collezionato numerosi concerti in Italia e all’estero, suonando nei più svariati contesti, dai festival buskers alle collaborazioni teatrali, passando per locali, feste private ed eventi pubblici. Nel 2009 il gruppo scopre nuove sonorita? grazie all’arrivo di Gioele Sindona (violino) incrociando così esperienze musicali molto diverse per un repertorio che spazia dal klezmer alla musica etnica di altre culture includendo anche brani originali. Dopo varie collaborazioni con musicisti come Nicolò Fiori (contrabbasso), Giulio Cantore (chitarra), Paolo Veronica (percussioni), Catia Capucci (voce) e Francesco Bucci (trombone) i Siman Tov si stabilizzano nella formazione del quintetto con Federico Lapa alle percussioni, Stefano Bertozzi al clarinetto, Fabrizio Flisi al pianoforte, Tiziano Paganelli alla fisarmonica e Gioele Sindona a violino e voce. Nel 2018 registrano il loro quinto CD presso i Marzi Studios di Riccione, “Klezmer Circus”, acquistabile durante i concerti live, tramite la pagina Facebook del gruppo

Info: www.musicapopolare.net, marcobartolini65@gmail.com, 3891005150. Ingresso offerta libera.