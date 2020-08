Largo a musica e cultura australiana con band e artisti di "Didjin' Oz"

Venerdì 21 e sabato 22 agosto prende vita in piazza Fratti a Forlimpopoli la 18^ edizione del "Didjin' Oz" Festival internazionale del Didjeridoo – Arte, Viaggi, Musica e Cultura dall’Australia.

In scena artisti provenienti da tutta Italia per interpretare la musica suonata con il didjeridoo. Come sempre tanti sono gli eventi di contorno alle due serate del festival, con un mercatino di strumenti e oggetti etnici, ospiti a sorpresa e tanti workshop tenuti dai musicisti.

Venerdì alle 16 aprono gli stand, poi dalle 20.30 via ai concerti con Nicolò Lucidi, Nicola Pagano, Shatadoo e Ab-Origine. Sabato spazio a due work shop (10 e 14), gli stand di artigianato aprono alle 16 e alle 21 parte la musica live con Mitumba, Tupa Ruja e Orange Duo.