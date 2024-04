Forlimpopoli Slow Tour: alla scoperta della città con il Museo Archeologico

Un trekking urbano alla scoperta di Forlimpopoli: è la proposta per famiglie (ma non solo) che arriva dal MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli per mercoledì 1 maggio. La passeggiata partirà alle ore 15 dal Museo Archeologico, per poi esplorare il centro della città – da piazza Garibaldi a San Rufillo - alla scoperta di luoghi e personaggi storici: chi fu il forlimpopolese che ospitò Dante Alighieri? Cosa accadde nel Teatro Verdi la sera del 25 gennaio 1851? E cosa c’entra un drago con la tranquilla cittadina di Forlimpopoli? Dopo una la passeggiata, chi lo desidera può riprendere le forze a Casa Artusi con una merenda per i piccoli e aperitivo per i grandi (l’attività si svolgerà solo se ci saranno almeno 10 partecipanti).

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti https://shop.atlantide.net/ circuito-amaparco/ archeologicoforlimpopoli/?re- product-id=252634