Forlimpopuliamo: tutti invitati a pulire un pezzo di città con la maratona ecologica “Di corsa per l’ambiente”

Sabato 30 settembre torna Forlimpopuliamo che, con la maratona ecologica “Di corsa per l’ambiente”, invita tutti i cittadini a prendersi cura della città. Promossa da Alea Ambiente e dal Comune di Forlimpopoli, l’iniziativa si ispira al plogging, la disciplina sportiva di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging o si cammina liberamente.

All'evento possono partecipare tutti i cittadini, senza limitazioni di età (i minori dovranno essere accompagnati da un adulto). E' possibile partecipare sia in forma singola che in gruppo. L’appuntamento è previsto per le 9.30 nella piazzetta al centro del Parco Urbano "Luciano Lama". Qui saranno distribuiti i kit di pulizia, composti da pinze, guanti e sacchetti per la raccolta differenziata (plastica, carta, ecc.). Poi i partecipanti partiranno per pulire le vie cittadine e alcune aree verdi. Al termine si farà ritorno al parco “Luciano Lama”, dove è previsto un ristoro per tutti i partecipanti.

Per prendere parte alla maratona ecologica occorre iscriversi entro il 28 settembre. Per info e iscrizioni: dicorsaperlambiente@gmail.com | telefono: 333 4054231 | Whatsapp: 333 4054231. In caso di maltempo l’evento sarà recuperato domenica 1 ottobre.