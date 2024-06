'Formì&You', sette venerdì di musica dal vivo, animazioni per i più piccoli e shopping serale

Moka Club, The Good Fellas, JJ Vianello e gli intoccabili, The Lucky Lucianos, The Indians, Emir & His Band & Billy Top, la dance di “Febbre a 90 Party” e numerose attrazioni, come gli spettacoli di burattini per i più piccoli: è un viaggio di intrattenimento e musica attraverso le decadi quello che propone “Formì & You”, la rassegna che va in scena dal 14 giugno al 26 luglio, ogni venerdì sera a partire dalle 20. Per l’occasione i punti vendita di Formì saranno aperti fino alle 22, offrendo un'opportunità di shopping serale fra le note di swing, jazz, disco, rock’n’roll, rockabilly, dance e molto altro ancora.

Tutte le settimane, per sette appuntamenti di fila, il palco del distretto commerciale all’uscita del casello dell’A14 di Forlì accoglierà l’esibizione di una band a tema, accompagnata da un DJ set esclusivo. Si partirà il 14 giugno con gli anni Sessanta e l'esibizione di JJ Vianello & gli intoccabili, seguita il 21 giugno dalla serata anni Ottanta con i Moka Club. Il 28 giugno sarà la volta degli anni Cinquanta con The Lucky Lucianos, mentre il 5 luglio Emir & His Band & Billy Top porteranno il pubblico negli anni Settanta. Il 12 luglio è dedicato agli anni Quaranta con The Good Fellas, mentre il 19 luglio alle atmosfere anni Trenta con The Indians. La serie si concluderà il 26 luglio con la serata intitolata “Febbre a 90 Party”.

Burattini e marionette per i più piccoli

Oltre alla musica, ogni venerdì dalle ore 21:15 i più piccoli avranno la possibilità di divertirsi con il teatro dei burattini, con spettacoli diversi ogni settimana. Il 14 giugno si aprirà con "Il rapimento del principe Carlo" della compagnia Teatro del Drago, seguito il 21 giugno da "Storie appese a un filo" della compagnia All'InCirco Teatro. Il 28 giugno sarà la volta di "Bertoldo" della compagnia Politheater, mentre il 5 luglio verrà presentato "Il manifesto dei burattini" della compagnia Teatrino dell'Es. Il 12 luglio lo spazio dedicato alle marionette ospiterà "Pupazzi d'amore" della compagnia All'InCirco Teatro, il 19 luglio "Il dottore innamorato" della compagnia I Burattini della Commedia, e il 26 luglio "Giovannino senza paura" della compagnia Pupi di Stac.