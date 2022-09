Due giornate dedicate alla fotografia 'di natura' a Spinadello

Spinadello -centro visite partecipato organizza due giornate dedicate alla fotografia “di natura” a 360 gradi, rivolte a chi si avvicina a questo genere di scatti, oppure a chi vuole migliorarsi. Nozioni teoriche di fotografia (equivalenti a quelle di un corso base, con una nota di riguardo ai corretti comportamenti da tenere per non arrecare danno e disturbo ai soggetti ripresi) con uscite sul campo per mettere in pratica quanto appreso.



INFORMAZIONI

Livello base/medio, indirizzato a ragazzi o adulti. Realizzato in collaborazione con Michele Fuschini. Il corso è gratuito, per partecipare è necessario iscriversi via mail a spinadello@gmail.com entro mercoledì 21 settembre (ore 13:00). Per info: 328 9582919



PROGRAMMA

Mercoledì 21 settembre | 21.00 – 23.00

Argomenti: breve storia della fotografia, tipologie di macchine fotografiche, Iso ed esposizione.



Sabato 24 settembre | 9.30 – 12.00 // 15.00 – 16.00

Argomenti: le modalità di scatto e di messa a fuoco, gli obiettivi e la profondità di campo, cosa si intende per fotografia naturalistica, la fotografia macro, regole base di composizione.



Sabato 24 settembre | 16.00 – 18.00

Sessione pratica di scatto in zona



MICHELE FUSCHINI Bio



Forlivese di origine, classe 1982. Fotografo – non come professionista – da più di 20 anni, anche se il primo click risale a molti anni prima, quando ancora bambino si divertiva a utilizzare la reflex del padre. Nel corso degli anni ha approcciato praticamente tutti i (macro)generi fotografici, trovando particolare affinità con scatti naturalistici ed architettonici. È scritto da diversi anni ad un club fotografico locale, per il quale – insieme ad altri amici/soci – organizza corsi, uscite fotografiche ed altre attività.



Evento realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.