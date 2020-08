Il concerto "fra est e ovest" del trio I njejti det

Venerdì 4 settembre, alle 21.30, nell'arena del San Domenico di Forlì si tiene il concerto del trio I njejti det, formato da Stefano Bertozzi, Bardh Jakova ed Elena Indellicati.

Theranda, l'antico nome di Prizren, è il luogo nel quale nasce il progetto del trio "I njëjti det": i tre musicisti che ne fanno parte si sono incontrati nella cittadina del Kosovo per tenere una master class presso la scuola di musica "Lorenc Antoni", grazie al progetto "La musica, un ponte fra i popoli" organizzato da IPSIA- Forlì-Cesena e hanno esordito con un primo concerto nel 2015 al termine del corso.

Il nome del gruppo, "I njëjti det", "stesso mare", intende veicolare più messaggi, innanzitutto, la loro appartenenza a Italia e Albania, due stati apparentemente divisi, ma in realtà uniti da una sponda all'altra grazie al mare Adriatico; poi il "navigare" sul crinale di un repertorio a cavallo fra questi due mondi, il cui linguaggio è intriso di continui rimandi alle melodie, ai ritmi e alle atmosfere dell'Est, pur se legato in massima parte ad autori e allo stile compositivo della musica colta europea. "Stesso mare trio", dunque, anche per ricordare che siamo "tutti figli dello stesso mare", un messaggio che il trio, attraverso la sua musica, cerca di diffondere, per far si che il dialogo fra i popoli possa essere sempre di più al centro della conoscenza e della comprensione reciproca.

Ingresso gratuito.