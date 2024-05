Fragole protagoniste a Fratta Terme nei due giorni di sagra

Prezzo non disponibile

Una weekend dedicato ad uno dei frutti primaverili più amati: torna la Sagra della fragola al Campo Sportivo a Fratta Terme di Bertinoro. Due giorni di appuntamenti che prendono il via sabato 11 maggio alle 17,00 con l'apertura della festa: apericena in musica con stand gastronomici con i V!V!D!

Domenica 12 dalle ore 12,00 orchesta Bandalarga e pranzo alla festa con menù romagnolo. Le fragole si potranno trovare in tutte le salse, ci saràa anche l'estrazione diricchi premi e lo spazio animazione per i bimbi con Nonno Banter 57 e i suoi giochi in legno