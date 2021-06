"Sotto le stelle del jazz" all'Arena San Domenico con il Francesco Bearzatti Tinissima Quartet

Martedì 15 giugno alle ore 21.00 all’Arena San Domenico di Forlì prenderà corpo "Sotto le stelle del jazz", secondo progetto estivo dell'associazione Dai de jazz, che prosegue la proficua collaborazione dell’associazione col Comune di Forlì, il quale dà patrocinio e contributo all’iniziativa: il Francesco Bearzatti Tinissima Quartet salirà sul proscenio per aprire la minirassegna, presentando il suo ultimo lavoro discografico Zorro (2020).

Bearzatti, sassofonista e clarinettista, è un vero “narratore” musicale, capace di prodigiose innovazioni, in continua ricerca. Da più di un decennio ha creato questo gruppo ispirandosi a Tina Modotti, fotografa, di origini friulane e che ha vissuto buona parte della sua avventura umana e artistica in Messico. A lei ha dedicato il primo disco del gruppo, Suite for Tina Modotti (2008). Bearzatti sia in studio che live condivide questa avventura cromatica con la tromba vorticosa di Giovanni Falzone, col timing del basso di Danilo Gallo e con la scansione attenta della batteria di Zeno de Rossi, tutto con grande libertà creativa e col tocco di fioretto di Zorro.

Per prenotare rivolgersi a: nicolacataldo@alice.it - mauropi@inwind.it – via SMS o Whatsapp al 335 8040081.

