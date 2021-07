La stagione di Area Sismica si sposta a Pianetto con Francesco Massaro & Bestiario

La stagione estiva di Area Sismica si sposta al Chiostro di Pianetto – nel comune di Galeata e, in collaborazione con La Campanara e Pro Loco Borgo Pianetto, presenta il concerto di Francesco Massaro & Bestiario dal titolo 'À vide. Storia naturale del vuoto', domenica 25 luglio, alle 21.30 Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Rassegna Musiche Extra-Ordinarie



Francesco Massaro & Bestiario

Francesco Massaro - clarinetto basso, live electronics

Mariasole De Pascali - flauto, ottavino, flauto in sol

Adolfo La Volpe - lap steel guitar, live electronics

Lucio Miele - percussioni preparate

Egidio Marullo - temporary painting

Gruppo attivo nell’ambito della sperimentazione musicale e multimediale, un vero e proprio laboratorio di ibridazione. Nelle sue performance nulla (quasi mai) come sembra: acustico ed elettronico, scritto e improvvisato, formale e informale, antico e contemporaneo, e perfino suono, immagine e movimento sono in continua mimesi offrendo al pubblico una esperienza sinestetica.

Durante la serata per Area Sismica proporrà 'À vide (storia naturale del vuoto)', lavoro che si ripropone di indagare le relazioni tra infinitamente grande e infinitamente piccolo, attraverso l’osservazione della microbiologia (Micrographia) e dei grandi ammassi di galassie (Filamento dei Pesci-Balena). Lo spettacolo consta di musica e video – non assoggettati l’una all’altro ma in relazione paritetica – e prevede l’esecuzione di due partiture per improvvisatori “multimediali”, nascono da una riflessione nata nel periodo di clausura forzata durante il quale tutta l’Umanità è stata costretta a ripensare i concetti di spazio e tempo ma anche la propria relazione coi luoghi, le stagioni e le azioni.

Posti limitati e preassegnati

Prenotazione via email a info@areasismica.it

In occasione della conferma della prenotazione verranno fornite le indicazioni legate al contenimento del rischio biologico richiesto dalla normativa vigente.