Francesco Sole presenta "Il segreto della donna più felice del mondo"

"Il segreto della donna più felice del mondo"è un intenso romanzo che si infila nelle crepe della quotidianità a caccia delle sfumature dell’essere “quasi felici”. Francesco Sole incontrerà i lettori presso la libreria Ubik di Forlì nel Centro Commerciale “Punta di Ferro” domenica 3 marzo ore 15.30. Sarà in libreria per firmare le copie del suo nuovo libro Il segreto della donna più felice del mondo, edito da Sperling & Kupfer.

IL LIBRO - Un giorno Selene Vanni si sveglia e si rende conto di essere una donna «quasi felice». Non c’è niente di apparentemente sbagliato o fuori posto nella sua vita. Ha un compagno, Filippo, con cui convive da anni, e il lavoro che aveva sempre sognato di fare, nella libreria che era stata di suo padre e prima ancora del nonno. Eppure, in una mattina più complicata delle altre, è proprio quella parola innocua – quasi – a spalancarsi come un baratro davanti ai suoi occhi. Confusa e senza più punti di riferimento, Selene comincia a interrogarsi sul motivo di quella crisi inaspettata. Certo, ci sono le difficoltà economiche legate alla sua attività, e poi lo strano incontro con un uomo, Riccardo, che ha fatto improvvisamente cadere il confine tra la realtà e le fantasie. Presto, però, Selene realizza che le ragioni del suo disorientamento sono molte di più, e quella che sembrava soltanto una piccola crepa nel tessuto della sua quotidianità, in poco tempo si allarga e si ramifica, fino ad arrivare a mettere in discussione ogni sua certezza. Soltanto allora, nel momento in cui capisce di aver lentamente soffocato, giorno dopo giorno, anno dopo anno, i suoi desideri, le sue passioni e, in ultimo, la sua stessa libertà, Selene trova il coraggio di «guardarsi dentro senza portarsi paure da fuori» e «ricordarsi che, quando tutto precipita, il primo passo per riprendere il controllo è tornare a respirare».

Francesco Sole (Modena, 1992) è un producer, autore, conduttore tv e influencer italiano. Ha esordito nel 2013, quando pubblica in rete una serie di cortometraggi che ottengono in breve tempo milioni di visualizzazioni. Nel 2014 pubblica con Mondadori Stati d'animo, che raccoglie frasi motivazionali scritte sui post-it. Ha partecipato inoltre al cast di Forever Young (2015), diretto da Fausto Brizzi. Del 2016 è il suo primo romanzo dal titolo "Mollato cronico", mentre del 2017 la sua prima raccolta poetica, "Ti voglio bene" (Mondadori). Nel 2018, sempre per Mondadori, escono una seconda raccolta, "#ti amo", e il romanzo "L'aggiustacuori"; del 2019 il romanzo poetico "Per te" (Mondadori). Nel 2020 esce per Sperling and Kupfer "Così è l'amore", nel 2021 "L' amore ti trova sempre" e nel 2022 "La storia d'amore che ti cambierà la vita".