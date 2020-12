Franco Palmieri protagonista del "Cabaret Dantesco" in onore del Sommo Poeta

Venerdì 11 dicembre, ore 20.30, in diretta streaming dalla Sala Live di Cosascuola Music Academy va in scena il Cabaret Dantesco in onore del Sommo Poeta. In programma una lettura dantesca a cura di Franco Palmieri, attore, drammaturgo e direttore artistico della manifestazione “Dante. Tòta la Cumégia”.

Un viaggio poetico e a tratti comico che propone un'antologia di visioni, di immagini e di personaggi danteschi, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante. I brani scelti dalle tre cantiche della Divina Commedia, presentati con ironia e humour, vengono spiegati e commentati con aneddoti, informazioni e curiosità che avvicinano questo prezioso materiale poetico a qualsiasi tipo di pubblico.

Fotogrammi folgoranti, nati dalla penna del poeta e dalla sua passione per ogni particolare della realtà, scorrono per un’ora e illuminano le parole del Canto X del Purgatorio: Io mi dilettava di guardare.

Il monologo del maestro Franco Palmieri sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di: Amici dei Musei Forlì, Direzione21 e CosaScuola Music Academy.