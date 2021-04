François Hartog e Roberto Balzani rileggono la storia contemporanea attraverso il "presentismo"

Il 6 maggio, in webinar e in diretta streaming dalle 14.30 alle 16.30, si svolge il talk online “Dopo il presentismo: tempo e condizione umana?” che approfondirà il concetto di presentismo, la sua grande attualità e la sua applicazione in numerosi settori della società: dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, fino ad arrivare all’ambiente, all’economia, all’architettura, al turismo e ad altri contesti contemporanei. Le azioni delle persone sono difatti mutate e le scelte per il futuro vengono costantemente influenzate dall’incertezza verso il domani e da una società che viene percepita spesso instabile, soggetta a continui cambiamenti e in rapida evoluzione.

Protagonisti dell'appuntamento sono uno dei più influenti intellettuali europei, François Hartog, Direttore di studi emerito presso l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), e Roberto Balzani, Professore ordinario di Storia contemporanea dell’Università di Bologna.

Il presentismo è un concetto che indica lo schiacciamento dell'esperienza umana sul presente, senza alcun filtro prospettico. Ciò produce un esaurimento delle aspettative nel breve termine, la sensazione di "non aver tempo", la percezione diffusa di urgenze che si esauriscano in poco o in nulla. Le attitudini delle persone sono drasticamente cambiate negli ultimi anni: ne sono un esempio i comportamenti legati ai risparmi economici. Le persone hanno trasformato le loro abitudini economiche, sociali e culturali perché tendono a considerare il domani come una dimensione indefinita, priva di certezze e quindi un terreno che scoraggia qualsiasi pianificazione a lungo termine.