"Frank Mc Comb" a Cosascuola per una lezione-concerto

Il 2023 è iniziato alla grande dal punto di vista culturale, e dire che questo periodo è fertile è dir poco: tante iniziative culturali e tante proposte ed opportunità di crescita culturale e musicale, e Cosascuola Music Academy è una realtà forlivese, protagonista di questa effervescenza culturale, tanto che in pochi mesi ha ospitato grandissimi musicisti "moderni", tra cui, ricordiamo il giovane e già famosissimo chitarrista Nick Jhonston il 7 settembre, il grandissimo chitarrista Scott Henderson il 20 settembre, il chitarrista Oz-Noy, il bassista Jimmy Haslip e il batterista Dennis Chambers il 7 dicembre e giovedì 12 Gennaio è la volta del quartetto di Frank McComb, composto da questi musicisti: Frank McComb (voce, keys), Marcello Sutera (basso elettrico), Donato Sensini (sassofono) e Francesco Mendolia (batteria).

"Frank McComb è un vero outsider della scena soul contemporanea - viene illustrato -. Forse non è mai stato celebrato come altri colleghi del genere, ma la sua gavetta parla da sola. Grande virtuoso del piano e delle tastiere, Frank impara a suonare a tredici anni grazie alla zia, nella chiesa di famiglia. Prima di intraprendere la carriera solista collabora con artisti del calibro di Prince, Teena Marie, George Duke, Phyllis Hyman, Gamble & Huff, Gerald Levert, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Lalah Hathaway e Branford Marsalis. Proprio grazie a quest’ultimo, infatti, fa il suo ingresso nel mondo discografico, nel mitico progetto Buckshot LeFonque (i cultori del neo-soul ricorderanno la bellissima Another Day). Lo stile del musicista di Cleveland ricorda grandi come Donny Hathaway, Stevie Wonder e George Benson, senza però essere l’imitazione né dell’uno e né dell’altro, con un tocco di personalità in più che non fa cadere nell’effetto nostalgia. Insomma, vintage ma moderno al tempo stesso".

"Frank è davvero una grande star della tastiera e del canto, ma anche tutti gli altri musicisti che lo accompagnano sono straordinani, sono tutti "mostruosi"; ricordiamo solo il bassista Marcello Sutera, che ha suonato con i più grandi musicisti del mondo, e che dire poi del batterista, Francesco Mendolia, attualmente suona con gli Incognito (mitica band acid-jazz di livello internazionale) e Donato Sensini, grandissimo sassofonista che ha collaborato con molti cantanti ed artisti di livello Internazionale - viene aggiunto -. Questi grandi musicisti terranno una bellissima lezione-concerto che si inserisce tra le attività Istituzionali programmate da Cosascuola Music Academy per l'anno 2022-2023. Per avere accesso servirà essere in regola col versamento del contributo "una tantum" di 20 euro (per chi fosse interessato, è consigliato di inviare subito una mail a info@cosascuola.it poi il versamento si può fare anche contestualmente la stessa sera) anche perchè i posti sono limitati ed in esaurimento".