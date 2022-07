Torna Fricò Royal: la notte di Bertinoro si colora di arti e culture con concerti, spettacoli, laboratori, dj set e tanto altro

Torna dopo due anni di stop forzato Fricò Royal, la lunga notte in cui Bertinoro si tinge dei colori delle arti e delle culture diverse. L’edizione 2022 gioca d’anticipo spostandosi a luglio, anziché aspettare il week end della Festa dell’Ospitalità. Organizzato dal Comune di Bertinoro – Assessorato al Turismo con la direzione artistica di Fondazione Entroterre e con la collaborazione di associazioni, attività e cittadini di Bertinoro, anche quest’anno Fricò Royal conferma la sua vocazione alla varietà, alla contaminazione di stili e linguaggi.

Venerdì 22 luglio, dalle 21 fino alle 3, Bertinoro ospiterà una ventina di appuntamenti disseminati in vari punti del centro storico, da piazza della Libertà alla Terrazza Mirastelle, dai giardini di piazza Novelli alla scalinata di via Vendemini. In cartellone concerti, spettacoli, dj set, laboratori d’arte, stand gastronomici e tanto altro. Fra gli appuntamenti di spicco, lo spettacolo dell’attore e regista Simone Toni, che metterà in scena il capolavoro di Dario Fo “Mistero Buffo”, i concerti del duo Rio Sacro, degli Urgonauts, del duo jazz Cantori&Melloni, di Microtraumi, di Cassandra Raffaele, degli Slavi Bravissime Persone, di Cailla e i Bomboloni alla crema, degli Scaricatori, del Giulio Cantore Trio, Cemento Atlantico, i dj set di Luigi Bertaccini e Francesco Togni. E, naturalmente, a contorno, le atmosfere, i vini e i sapori di Bertinoro, da gustare nei locali del centro, fra un concerto e un ballo.

Per agevolare l’accesso al centro storico, nella serata di venerdì dalle ore 19 alle ore 2 sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi Ospedaletto e Badia fino a Largo Cairoli.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bertinoro allo 0543 469213, oppure consultare il sito www.visitbertinoro.it.

Il programma della serata

Dalle 20:00 alle 00.00 sulla Terrazza Mirastelle, Eleonora Baiardi propone un originale laboratorio di pittura per grandi e piccini. Alle 21:00 in Piazza Guido del Duca suona la Banda Città di Bertinoro in stile power. I Microtraumi prpongono musicoterapia, liscio, balli di gruppo, baby dance per adulti, lentoni a luci rosse, in poche parole i più grandi insuccessi della storia della musica italiana dai ruggenti anni 60 al peggio di "Non è la rai". Alle 21:45 anche piazza della Libertà ospita la Banda Città di Bertinoro

Alle 22:00 nella location dei Giardini di piazza Novelli c'è Simone Toni in “Mistero Buffo”. Lo spettacolo è l’estratto delle storie recitate dai giullari medioevali, scritte da Dario Fo alla fine degli anni Sessanta, che raccontano, in modo grottesco, scene religiose e popolari. L’attore, solo in scena come vuole la tradizione dei giullari, recita in dialetto forlimpopolese e in grammelot, un insieme di termini dialettali e parole inventate che servivano agli attori del tempo per farsi capire in ogni luogo.

Alle 22:00 in Piazzetta del teatro l'esibizione di Rio Sacro, duo strumentale dalle sonorità trasversali che vanno dal blues al desert rock riletti in chiave mediterrranea. Un vero viaggio attraverso geografie vissute e immaginate, suoni di polvere ed elettricità con i piedi nella terra e lo sguardo rivolto altrove. Alle 22:45 in Piazza della Libertà è la volta di The Urgonauts in concerto . Il loro concerto è un viaggio che parte dagli anni '60 a Kingston e ritorna allo ska delle grandi band caraibiche. Le voci sguaiate in patois e il dialetto romagnolo fanno l'eco ai sound dei ghetti di Londra. Sempre alle 22:45, ma sulla Scalinata di via Vendemini suonano Cantori&Melloni: le note di un raffinato duo jazz in una delle cornici più suggestive di questa notte magica

Alle 23:00 nei Giardini di piazza Novelli la musica della Power Marching Band, mentre in Piazzetta del Teatro largo a Cassandra Raffaele: polistrumentista raffinata, dotata di una musicalità innata, autrice di tutte le sue canzoni, versatile ed eclettica, il suo background è un’esplosione di esperienze musicali. La sete di conoscenza e un personalissimo “street- mood” fanno di lei un’artista dal temperamento istintivo, naïf e originale. Alle 23:30 in Piazza Guido del Duca 'Slavi Bravissime Persone': percorso che parte dalle sonorità della musica gitana, percorre quelle dell’elettronica e sfocia nel pop, ideato ed arrangiato, però, per non passare nel circuito mainstream. Tra danza balcanica e gypsy, propongono uno spettacolo gaudente e danzereccio, con arrangiamenti sbilenchi ma mai banali .Alle 23:45 nei Giardini di piazza Novell gli Scaricatori: partendo dalla Romagna, i tre musicisti vi faranno compiere un viaggio intorno al mondo, tra latin jazz e swing manouche, ritmi gitani e melodie classiche per poi tornare in patria e rincontrare il calore del liscio romagnolo e del suo fautore Secondo Casadei.

Scatta la mezzanotte e in Piazza della Libertà arrivano Camilla e i Bomboloni alla crema: contro la depressione dell’uomo moderno, i Bomboloni offrono spiritosaggine, gheggherìa e puro rock anni ’60. Il tutto condito da un look decisamente frizzante. La Terrazza Mirastelle ospita ancora la Banda Città di Bertinoro, In Piazzetta del Teatro dj set con Luigi Bertaccini, lo storico dj, volto noto ai tanti romagnoli appassionati di rock e dintorni. Sulla Scalinata di via Vendemini si esibisce il Giulio Cantore Trio: chitarrista e liutaio, affonda le sue radici nel flamenco e nella musica folk. Uno dei cantautori più interessanti e originali del sottobosco musicale italiano. Con il suo trio propone un alternative folk raffinatissimo che regala al pubblico momenti molto intimi e intensi.

All' 01:00 in Piazza della Libertà arriva Cemento Atlantico: orogetto discografico del dj romagnolo Alessandro “Toffolomuzik” Zoffoli che nasce dall'esigenza di tradurre in musica le sue esperienze di viaggio. “Cemento Atlantico” ruba frammenti alla natura, alla strada, e ai luoghi sacri e li manipola con l'elettronica, creando un melting pot sonoro e culturale unico. In Piazza Guido del Duca Francesco Togni Dj.