Friday live music al BioBurg Superfood con Lorena Sali and Felling Good Open 4et

Per il consueto appuntamento con il Friday Live Music al BioBurg superfood, venerdì 1 luglio alle 21.00 si esibiranno Lorena Sali and Felling Good Open 4et.



Prendi grandi autori del jazz, aggiungi un tocco di blues, condisci con bossa a piacere, una spolveratina di funky, questa è la ricetta di Feeling Good. Un progetto nato qualche anno fa, una formula “open” che non esita a coinvolgere sempre nuovi professionisti del jazz. Un maggior impegno che confrontarsi in una band stabile, ma che produce sempre nuove idee e variazioni, dati dal gusto e dal talento che ogni musicista può esprimere liberamente, sempre nel solco del jazz. Feeling Good come il brano di Nina Simone, ma anche come sentirsi bene con la musica.

Info e prenotazioni: 3519590601