Friday live music al Bio Burg Superfood con Luca Maggiore e Francesco Laghi

Torna il Friday live music al Bio Burg Superfood: venerdì 12 novembre alle 21 saranno ospiti Luca Maggiore e Francesco Laghi. Luca Maggiore, cantante, musicista e attore (protagonista di opere come “Notre Dame de Paris” di Cocciante; “Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo” prodotto da David Zard con la regia di Giuliano Peparini; ecc) si esibirà con il chitarrista Francesco Laghi in un viaggio attraverso i capolavori della musica Soul. Apriranno il loro concerto i Reverse Duo. Nati nel 2020 dall’idea di Edoardo Ricci (voce e chitarra) con l’intento di suonare brani rock blues in acustico.All’interno del loro repertorio sono presenti brani di Prince, Clapton, Bowie, Beatles

Info e prenotazioni: 3519590601

Si ricorda che all’interno del locale è richiesto il greenpass.